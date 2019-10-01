Kalp sağlığını koruyan pirpirim salatası nasıl yapılır? İşte tarifi!

Pirpirim Salatasında domates, soğan, biber gibi malzemeler bulunmaktadır ancak arzu ve isteklerinize göre tabi ki bazı malzemeleri çıkarabilirsiniz. Semizotunun bolca bulunduğu pirpirim salatasının faydaları şu şekilde sıralanabilir; Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor, hastalıklardan koruyor.

PİRPİRİM SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 demet pirpirim (semizotu)

3 domates

1 soğan

1~2 sivri biber

1 salçalık kırmızıbiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Sumak

Kırmızı toz biber

PİRPİRİM SALATASI NASIL YAPILIR?

Pirpirimleri temizleyip iri parçalara bölün. Soğan, domates ve biberleri iri parçalar şeklinde doğrayıp pirpirimlere ekleyin. Zeytinyağı, sumak, tuz, kırmızı toz biberi bir kasede karıştırın. Sebzelerin üzerine ekleyin. Harmanlayıp servis yapın.

Bölge ağzıyla pirpirim olarak anılan semizotu ferahlık veren tadı ve besleyiciliğiyle Gaziantep’ten ramazan sofralarınıza özel.