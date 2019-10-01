Kalp sağlığını koruyan pirpirim salatası nasıl yapılır? İşte tarifi!
“Pirpirim salatası nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Pirpirim kelimesinin kökeni Ermenice olmakla birlikte semizotu olarak da bilinmektedir. Pirpirim salatası özellikle hafif yemek istediğiniz öğünlerde kurtarıcınız olabilir. Semiz otunun birçok faydası da bulduğundan pirpirim salatasını sofralarımızdan eksik etmemek gerek desek yanılmış olmayız. Pirpirim salatası misafirleriniz için hazırladığınız sofralarda da oldukça güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pirpirim Salatasında domates, soğan, biber gibi malzemeler bulunmaktadır ancak arzu ve isteklerinize göre tabi ki bazı malzemeleri çıkarabilirsiniz. Semizotunun bolca bulunduğu pirpirim salatasının faydaları şu şekilde sıralanabilir; Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor, hastalıklardan koruyor.
PİRPİRİM SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 demet pirpirim (semizotu)
- 3 domates
- 1 soğan
- 1~2 sivri biber
- 1 salçalık kırmızıbiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Sumak
- Kırmızı toz biber
PİRPİRİM SALATASI NASIL YAPILIR?
Pirpirimleri temizleyip iri parçalara bölün. Soğan, domates ve biberleri iri parçalar şeklinde doğrayıp pirpirimlere ekleyin. Zeytinyağı, sumak, tuz, kırmızı toz biberi bir kasede karıştırın. Sebzelerin üzerine ekleyin. Harmanlayıp servis yapın.
Bölge ağzıyla pirpirim olarak anılan semizotu ferahlık veren tadı ve besleyiciliğiyle Gaziantep’ten ramazan sofralarınıza özel.