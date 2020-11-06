  • $8,4588
  • 10,0179
  • 529.78
  • 1185.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
06 Kasım 2020 Cuma 10:07 | Son Güncelleme:

Pırasa kemiklere şifa oluyor

Pırasa kemiklere şifa oluyor

Kış sebzeleri arasında yer alan pırasa içindeki vitaminlerle kemik sağlığına şifa oluyor. Pırasanın bilmediğiniz faydaları haberimizde...

Pırasa birçok kişi tarafından sevilmez. Fakat pırasanın vücuda faydalarını duyunca fikriniz değişebilir. Pırasanın sağlık açısından bir çok faydası olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, pırasanın faydalarını şöyle anlattı:

"Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan 'osteocalcin' adlı proteini aktive eder." 
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 y

Başakşehir 2-1 Manchester United

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kayalıkların arasında 40 metre derinde saklanıyor! Yörük peynirinin zorlu macerası

Ayı mantarının kilosu 15 lirada alıcı buluyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.