Pırasa kemiklere şifa oluyor

Pırasa birçok kişi tarafından sevilmez. Fakat pırasanın vücuda faydalarını duyunca fikriniz değişebilir. Pırasanın sağlık açısından bir çok faydası olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, pırasanın faydalarını şöyle anlattı:

"Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan 'osteocalcin' adlı proteini aktive eder."