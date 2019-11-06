Karadeniz yöresinin beğenilen lezzeti: Pepeçura tarifi
“Pepeçura nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Karadeniz’in meşhur tatlısı olan pepeçura deneyenleri lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Tadıyla ve sağlığa faydasıyla sofralarda sık sık yerini alan pepeçura nasıl yapılır merak ediliyor. Ana maddesi kokulu üzüm olan pepeçura karadeniz yöresinde oldukça meşhur bir geleneksel tatlıdır.
Karadeniz’in meşhur geleneksek tatlılarından olan pepeçura nasıl yapılır merak ediliyor. Son zamanlarda oldukça merak edilen pepeçura , karadenizde yetişen kokulu üzümden yapılıyor. Sağlıklı olması nedeniyle sıkça tercih edilen pepeçura nasıl yapılır merak ediliyor.
PEPEÇURA YAPARKEN KULLANILACAK MALZEMELER
1 Kg siyah kokulu üzüm
1,5 su bardağı şeker
Yarım çay bardağı nişasta
Yarım çay bardağı mısır Unu
6 Su Bardağı Su
PEPEÇURA NASIL YAPILIR?
Sadece Karadeniz’in doğusunda yetişen kara ve büyük üzümlerle yapılan Pepeçura, yapımı bakımından zahmetsiz bir tatlıdır. Kullanılan üzüm sebebiyle mora benzeyen bir renge sahiptir. Siz de bu eşsiz lezzeti sofranızda görmek isterseniz, pepeçuranın malzemeleri ve hazırlanışını dikkatle okuyunuz.
PEPEÇURA VE ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
Pepeçura tatlısının yapımına başladığınızda ilk olarak üzümleri bol su ile yıkayın ve suyun içerisinde şeker katılmış tencereye koyun.
Tencerenin kaynadığını fark ettiğinizde ocaktan alın ve malzemeleri tel süzgeçten geçirin.
Ardından 5 su bardağı üzüm suyu elde etmiş olmalısınız. 5 bardaktan 4 tanesini bir tencereye koyarken, geriye gelen bir tanesiyle de mısır unu ve nişastayı karıştırın.10 dakika kadar karıştırarak kaynatın.
Malzemenin muhallebi kıvamına geldiğini fark ettiğinizde tencereden alın ve kaselere paylaştırın.
Soğuduktan sonra da servis yapın.