Karadeniz yöresinin beğenilen lezzeti: Pepeçura tarifi

Karadeniz’in meşhur geleneksek tatlılarından olan pepeçura nasıl yapılır merak ediliyor. Son zamanlarda oldukça merak edilen pepeçura , karadenizde yetişen kokulu üzümden yapılıyor. Sağlıklı olması nedeniyle sıkça tercih edilen pepeçura nasıl yapılır merak ediliyor.

PEPEÇURA YAPARKEN KULLANILACAK MALZEMELER

1 Kg siyah kokulu üzüm

1,5 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı mısır Unu

6 Su Bardağı Su

PEPEÇURA NASIL YAPILIR?

Sadece Karadeniz’in doğusunda yetişen kara ve büyük üzümlerle yapılan Pepeçura, yapımı bakımından zahmetsiz bir tatlıdır. Kullanılan üzüm sebebiyle mora benzeyen bir renge sahiptir. Siz de bu eşsiz lezzeti sofranızda görmek isterseniz, pepeçuranın malzemeleri ve hazırlanışını dikkatle okuyunuz.

PEPEÇURA VE ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Pepeçura tatlısının yapımına başladığınızda ilk olarak üzümleri bol su ile yıkayın ve suyun içerisinde şeker katılmış tencereye koyun.

Tencerenin kaynadığını fark ettiğinizde ocaktan alın ve malzemeleri tel süzgeçten geçirin.

Ardından 5 su bardağı üzüm suyu elde etmiş olmalısınız. 5 bardaktan 4 tanesini bir tencereye koyarken, geriye gelen bir tanesiyle de mısır unu ve nişastayı karıştırın.10 dakika kadar karıştırarak kaynatın.

Malzemenin muhallebi kıvamına geldiğini fark ettiğinizde tencereden alın ve kaselere paylaştırın.

Soğuduktan sonra da servis yapın.



