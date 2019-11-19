Osmanlı döneminde sık tercih edilen yemek: Pazılı kuzu kapama tarifi

Pazılı kuzu kapama, içerisine konulan malzemelerle kuzu etinin birleşmesiyle damaklarda mükemmel bir tat bırakmakta ve sofraların vazgeçilmezi olmaktadır. Özellikle davetlerinizde bayram sofralarınızda sevdiklerinizi bir araya topladığınızda sevdiklerinize yapabileceğiniz en iyi yemek seçimlerinden biridir. Pazılı Kuzu Kapama yemeği pazı ve içerisindeki diğer malzemelerle oldukça renkli ve farklı bir görüntü oluşturarak sofranızın baş tacı olacaktır.

Pazılı Kuzu Kapama Malzemeleri

6 parça kemikli kuzu eti

5-6 sap taze soğan

4 tane pazı yaprağı

2-3 diş sarımsak

45 gram tereyağı

1 su bardağı su

Tuz

PAZILI KUZU KAPAMA YAPILIŞI



Geniş bir tavayı ocağa alıyoruz, tavamıza tereyağımızı koyuyoruz güzelce eritiyoruz, iyice kızan yağımıza etlerimizi alıp kızartıyoruz ve genişçe bir tencereye alıyoruz etlerimizi.

Soğanlarımızı incecik dograyıp tavada tereyağı ile hafif soteliyoruz, Pazı yapraklarımızı iri iri doğrayıp kavurmuş olduğumuz ilk önce soğanı sonrada pazı yapraklarını etin üzerini kapayacak şekilde güzel yayıp eti kapatıyoruz.

Sarımsaklarınızı soyup yıkayıp ortadan ikiye bölelerek etimizin üzerine serpin, suyunuza biraz tuz ileve edip tuzu suda eritin bu karışımıda etin üzerine gezdirip tencerenizin kapağını kapayın.

Ortalama 40 – 45 dakika kısık ateşte pişirin ve ocaktan indirin 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Şimdiden afiyet olsun…