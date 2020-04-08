Patlıcanlı Zilli Zarife yemeği tarifi! Zilli Zarife yemeğinin yapılışı ve malzemeleri

Zilli Zarife yemeği için yöresel yemek diyenler de var popüler yemek diyenler de var. Zilli Zarife ayrıca Haldun Taner’in oyununun da adıdır. Temel malzemesi patlıcan olan Zilli Zarife yemeğinin tarifi merak ediliyor. Evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz zilli zarife yemeğinin tarifi ve malzemeleri…

ZİLLİ ZARİFE YEMEĞİ MALZEMELER

4 adet patlıcan

100 gr. kaşar peyniri

2 tane domates

1 tane sarımsak (diş)

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım demetten az maydanoz

Kızartmak için yarım su bardağı sıvı yağ

ZİLLİ ZARİFE YEMEĞİNİN YAPILIŞI



Bir tencereye yağı koyarak ocağın altını açın

Ardından patlıcanları soyarak, yatay biçimde 4 eşit parçaya bölün

Kaşarı da patlıcanlarla aynı genişlikte bölün

Patlıcanları yağda kızartın ve kızarttıktan sonra yağını çektirin

Domateslerin kabuğunu alarak rendeleyin ve sarımsaklarla beraber tavada soteleyin. Kaynattıktan sonra baharatları ekleyin

Fırın tepsisine veya borcama hazırladığınız patlıcanları alın ve üzerine kaşarları ekleyin. Kaşarlar kat kat haline getirene kadar bu işleme devam edin

Patlıcan katlarını bitirdikten sonra domatesli sosu patlıcanların üzerine dökün

Kaşarlar eriyene kadar 200 derece ısıttığınız fırında pişirin

Kaşarlar eridikten sonra maydanoz ve daha öncesinde hazırladığınız rende kaşarı üzerine süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.