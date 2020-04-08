Patlıcanlı Zilli Zarife yemeği tarifi! Zilli Zarife yemeğinin yapılışı ve malzemeleri
Yemek tarifleri arasında aranan yemek ismi olan “zilli zarife yemek tarifi” aslında herkesin bildiği patlıcanlı bir yemek. Temel malzemesi kaşar ve patlıcandan oluşan Zilli Zarife yemeği için yöresel diyenler de var popüler diyenler de var. Zilli Zarife ayrıca Haldun Taner'in oyununun da adıdır. Evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz zilli zarife yemeğinin tarifi ve malzemeleri…
Zilli Zarife yemeği için yöresel yemek diyenler de var popüler yemek diyenler de var. Zilli Zarife ayrıca Haldun Taner’in oyununun da adıdır. Temel malzemesi patlıcan olan Zilli Zarife yemeğinin tarifi merak ediliyor. Evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz zilli zarife yemeğinin tarifi ve malzemeleri…
ZİLLİ ZARİFE YEMEĞİ MALZEMELER
4 adet patlıcan
100 gr. kaşar peyniri
2 tane domates
1 tane sarımsak (diş)
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım demetten az maydanoz
Kızartmak için yarım su bardağı sıvı yağ
ZİLLİ ZARİFE YEMEĞİNİN YAPILIŞI
Bir tencereye yağı koyarak ocağın altını açın
Ardından patlıcanları soyarak, yatay biçimde 4 eşit parçaya bölün
Kaşarı da patlıcanlarla aynı genişlikte bölün
Patlıcanları yağda kızartın ve kızarttıktan sonra yağını çektirin
Domateslerin kabuğunu alarak rendeleyin ve sarımsaklarla beraber tavada soteleyin. Kaynattıktan sonra baharatları ekleyin
Fırın tepsisine veya borcama hazırladığınız patlıcanları alın ve üzerine kaşarları ekleyin. Kaşarlar kat kat haline getirene kadar bu işleme devam edin
Patlıcan katlarını bitirdikten sonra domatesli sosu patlıcanların üzerine dökün
Kaşarlar eriyene kadar 200 derece ısıttığınız fırında pişirin
Kaşarlar eridikten sonra maydanoz ve daha öncesinde hazırladığınız rende kaşarı üzerine süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.