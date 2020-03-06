Menülerde aranan listelerin başında köfte tarifleri geliyor. Ara öğün veya yemeklerin yanına sunulan köfte tarifleri günün kurtarıcısı oluyor. Bunlardan biri olan patatesli mercimek köftesinin tarifi merak ediliyor. Misafirlerine ikramda bulunmak isteyenler patatesli mercimek köftesinin tarifini araştırıyor. Haberimizin devamında patatesli mercimek köftesinin tarifi ve malzemelerini bulabilirsiniz.

MALZEMELER

1 Adet doğranmış patates

1 Su bardağı kırmızı mercimek

4 Su bardağı su

1 Su bardağı köftelik bulgur

1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı

1 Adet kıyılmış soğan

1 Çorba kaşığı dolusu biber salçası

1 Çorba kaşığı dolusu domates salçası

4 Dal kıyılmış taze soğan

1/2 (Yarım) demet kıyılmış maydanoz

1 Çay kaşığı toz kimyon

1/2 (Yarım) adet limon

Bir miktar tuz

1 Adet kıvırcık marul (sevis için)

YAPILIŞI

Önce mercimekleri yıkayın. Sonra patetesleri soyun.

Mercimek, patates ve suyu bir tencereye alın ve yumuşayana kadar pişirin.

Sıcakken bulguru ilave edin ve karıştırın. Bulgurlar şişene kadar bekleyin.

Bu esnada zeytinyağı ve soğanı iyice solana kadar kavurun. Mercimekli bulgurun üzerine dökün ve karıştırın.

Kalan malzemeleri salçaları, taze soğanı, maydanozu, kimyonu ve limon suyunu ilave ettikten sonra bir süre karıştırın daha sonra bütünleşene kadar yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve kıvırcık marul serilmiş tabağa köfte şeklinde sıkıp servis edin.

İsteğe göre şekilleri yuvarlak veya uzun da yapılabilir.

Afiyet olsun...