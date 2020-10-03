Para ve sağlık konularına dikkat! 4 Ekim 2020 burç yorumları

4 Ekim 2020 burç yorumları merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. Pazar günü Koç burcu parasal meselelerle ilgilenecek, Boğa burcunun sağlık konularına dikkat etmesi gerekiyor. İşte 4 Ekim 2020 burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

4 Ekim Pazar günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik davranıyor olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sinirsel gerginliklerinin artışta olacağı bugünlerde sağlığına dikkat etmelisin. Aklına geleni söylemeden önce dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin. Eylemlerini planlı bir şekilde oluşturman gereken bir süreçtesin.

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Sağlık ve para konusunda 4 Ekim 2020 burç yorumları