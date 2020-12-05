Pandeminin muhteşem ikilisi zeytin yaprağı ve kekik oldu

Zeytin yaprağı ve kekik koronavirüs salgın sürecinde en çok talep artan ve konuşulan ikili oldu. Bağışıklığı güçlendirmek ve vücut direncini artırmak isteyenler zeytin yaprağı ve kekik almaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre aktarlarda soğukların gelmesinden ve Covid yayılımının artmasından dolayı talep gören zeytin yaprağı ve kekik vücutta savunma sistemini arttırdığı için yoğun talep görüyor. Kekiğin ve zeytininde içindeki maddelerden dolayı vücudun intihabını kırdığı doktorlar tarafından da kabul ediyor.

VÜCUT DİRENCİ İÇİN ALINIYOR

Konu hakkında konuşan tecrübeli aktar Koray Özkılıç, zeytin yaprağı ve kekiğin bağışıklık sistemi açısından öneminden bahsederken birçok kekik çeşidinin olduğunu söyledi.

Covid-19’dan korunmak için vatandaşlar emilim sistemini arttırmak ve savunmayı sistemini güçlendirmek için zeytin ağacı ve kekik e talep olduğunu söyleyen Özkılıç zeytin çekirdeği ve yaprağının içinde olan Oleuropein ve Karbakol denen maddelerin koronavirüse karşı oldukça etkili bir savunma sağladığına değindi.

TANSİYON HASTALARININ DİKKATLİ OLMASI GEREKİR

Türkiye de 29 çeşit kekik türünün olduğu ve her türün yararları bakımından farklılık gösterdiğini söyleyen Özkılıç, önerilerini şöyle sıraladı: