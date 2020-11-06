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06 Kasım 2020 Cuma 11:05 | Son Güncelleme:

Pamuk tarlasında spor yaparak atletizmde 12 madalya kazandı

Pamuk tarlasında spor yaparak atletizmde 12 madalya kazandı

Şanlıurfa'da bir yandan pamuk toplayıp bir yandan spor yapan lise öğrencisi Gülistan Demirkol, tavsiye ile başladığı atletizmde 12 madalya kazanmasıyla tüm spor yapmak isteyen kızlara örnek oluyor. İşte tarladan madalyalara giden bir hikâye...

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde pamuk toplayıp tarla kenarında spor yapan ve tavsiye ile başladığı atletizmde 12 madalya kazanan lise öğrencisi Gülistan Demirkol, milli takım formasıyla ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor.

"İŞ ELBİSEMİN ALTINA SPOR KIYAFETİMİ GİYİNİYORDUM"

17 yaşındaki Gülistan Demirkol "Tarlaya giderken iş elbisemin altına spor kıyafetlerimi giyiyorum. İşim bitince antrenörümün telefonla yönlendirmesiyle tarla kenarındaki yolda çalışmalarımı sürdürüyorum. Yolda tarlada neresi olursa yapıyorum." diye konuştu.

BELGESELİ ÇEKİLİYOR

Gülistan Demirkol'un azmi belgesellere konu olacak. Gülistan'ın çalışmalarına tanık olan Sosyolog Halil Dusak genç kızın belgeselini çekmeye karar verdiğini söyledi. Dusak, "Amacımız Gülistan Demirkol'un bu azmi ve mücadelesini yansıtan belgesel ile festivallere katılarak kız çocuklarımızın spora olan bakış açılarını değiştirmek." dedi.

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