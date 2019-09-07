Saçlarınızın ihtiyacı olan vitamini bu meyvede bulacaksınız

Palmiye yağı çok eski yıllardan beri var olduğu düşünülen mucizevi bir yağdır. Herkes tarafından faydaları sayesinde sıkça tüketilen palmiye yağı zengin içeriği sayesinde diğer yağlardan daha fazla fayda sağladığı için mucizevi bir yağ olarak bilinir. Yüksek kalorisi ile enerjiyi arttıran palmiye yağı lezzetiyle de insanların gözdesi.

PALMİYE YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kalp hastalıklarına yakalanma oranını azaltır. Kolesterolü dengeleyerek, kalp krizi ve felç geçirme riskini azaltır.

Kansere yakalanma riskini düşürür. Serbest radikalleri nötralize ederek kanseri önlemeye yardım eder. Aynı zamanda doğal bir antioksidandır.

Birçok vitamin ve mineral maddeleri içerir. A, E ve K vitaminleri ile omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bulundurur.

Sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlığı önler.

PALM YAĞI NEDİR?

Palmiye yağı, hurma yağı olarak bilinir. Palmiye ağacının meyvesinden ve meyvenin çekirdeklerinden elde edilir. Malezya ve Hindistan’da yetiştirilir. Yemek pişirmek, kızartma yapmak için kullanılabilir. Yüksek kalorilidir. Bir yemek kaşığı yağ yaklaşık olarak 120 kaloridir. Nutella, çikolata, margarin, deterjan, şampuan ve daha birçok üründe kullanılır.

PALMİYE YAĞI SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Enerji verir.

Trans yağ bulundurmaz.

Kötü kolesterolü düşürür.

PALMİYE YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Erken yaşlanmayı önler.

İçeriğindeki E vitamini sayesinde ciltte ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu önler.

Ciltteki yağı ve kiri temizlemeye yardım eder.

Canlılık verir.

Cildi nemlendirir.

Hücreleri yeniler.

Yumuşaklık ve cilde esneklik sağlar.

PALMİYE YAĞI SAÇ UZATIR MI?

Saça birçok faydası vardır. Saç uçlarının koparak dökülmesini azaltır. Saçları besleyerek güçlendirir. Bu sayede saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardım eder.

PALMİYE YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde saç derisini besler.

İçerdiği beta karoten sayesinde saçların koparak dökülmesini önler.

Saçları canlandırır.

PALMİYE YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Palmiye yağının saça faydalarıyla ilgili daha detaylı bilgi vermek gerekirse; bu yağın içerdiği beta karoten ile çevresel faktörler nedeniyle kırılmaya ve koparak dökülmeye başlayan saç telleri üzerinde ilk kullanıldığı andan itibaren etkisini gösterdiği söylenebilir. Cansız saçları yeniden hareketlendirebilen palmiye yağı, saç üzerinde günlük olarak gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Palmiye yağının saça faydalarından maksimum ölçüde faydalanmak isteyenler, bu yağı kür şeklinde saçlarına uyguladıktan sonra mutlaka sıcak bir havlu ile saçlarını sarmalı ve bu şekilde yağın saç derisine derinlemesine nüfuz etmesini sağlamalıdırlar.

PALMİYE YAĞININ ZARARI VAR MI?

Hem doymuş hem de doymamış yağ asitlerini bünyesinde barındıran palmiye yağı bu nedenle oldukça kompleks bir yağ türü olarak tanımlanabilir. Normalde bitkisel yağlarda doymuşluk oranının düşük olmasına dikkat edilir ve doymamış yağ asidini daha çok içeren yağlar sağlığa daha faydalı olarak nitelendirilir. Fakat iş palmiye yağı faydalarına geldiğinde durum bir miktar değişmektedir çünkü bu yağ her iki yağ grubundan da eşit miktarda yağ asidine sahiptir. İşte bu durum, palmiye yağının zararlı mı yoksa yararlı mı olduğuyla alakalı tartışmaların günden güne artmasına sebebiyet verir.

Doymuş yağ asitleri nedeniyle aşırı şekilde vücuda alınması halinde damar tıkanıklığı gibi problemlerin baş göstermesine neden olabileceği belirtilen palmiye yağı, bu nedenle özellikle ağız yoluyla alınacaksa dikkatli tüketilmelidir.