Çok sık mı öksürmeniz var? İşte gideceğiniz doktor!

Öksürük için hangi doktora gidilmelidir sorusu araştırılıyor. Alerjik hastalıklar, bronşit, sinüzit, kalp yetmezliği, akciğer kanseri gibi hastalıklarda öksürük sıkça görülmektedir. Problemin kaynağına göre öksürük, ilaç tedavisiyle çözülebilir. Aynı zamanda bitkisel yollarla kendinize hazırlayacağınız birtakım doğal karışımlarla da bu sorunu çözebilirsiniz. Öksürük için birden çok bölüme gidebilirsiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

İnsanlar öksürdükleri zamanlar da doktor gitmek yerine evde kendilerine, bitkilerden oluşan karışımlar hazırlamaktadırlar. Fakat bu durum her zaman geçerli olmamaktadır. İnsanların en çok sorduğu sorulardan biri de öksürük için hangi doktora gidilir sorusudur. Öksürüğün altında birden fazla sebep olabileceği için dahiliye ve kulak burun boğaz doktoruna gidilmelidir.

Genellikle öksürüğü sınıflandırmanın farklı yolları bulunmaktadır. Çoğu doktor, semptomların sürelerine bağlı olarak, 3 haftadan uzun süren bir öksürük, akut öksürüktür. 3 hafta kadar süren öksürük ise kronik öksürük olmaktadır. 3 haftayı geçen sürelerde mutlaka doktora gidilmeli ve öksürüğün altında yatan neden araştırmalıdır.

HANGİ BÖLÜMDEN RANDEVU ALINIR?

Öksürük için hangi bölümden randevu alınır bir bakalım. Uzun süren öksürükleriniz için dahiliye bölümünden ve kulak burun boğaz bölümünden randevu almanız gerekmektedir. Çok daha fazla kötüleşmeden öksürük nedeninizi öğrenmeli, tedaviye başlamalısınız.

Öksürüğe hangi bölüm bakar öğrendikten sonra telefondan ya da hastaneye giderek randevunuzu almalısınız. Hastalık daha fazla ilerlemeden eğer çözüm bulursanız emin olun, sağlığınız da gayet yerinde olacaktır. Bu yüzden sağlığınızı ihmal etmeden doktora gitmeli, kendinizi tedavi ettirmelisiniz. Hastalığım basit, bir şekilde geçiririm diye asla düşünmemelisiniz. Tabii ki de her öksürdüğünüzde doktor gitmeliyim diye düşünmenize gerek yok, ama bir defalık ya da ciddi bir şekilde öksürüğünüz devam ediyorsa gitmeniz gerekir.

ÖKSÜRÜK DOKTORU

Öksürük için hangi bölüme gidilir bildikten sonra yapacağınız şey kendinizi takip etmenizdir. Öksürüğünüzün ne kadar sık bir şekilde tekrarladığını, hafif mi şiddetli mi kontrol etmelisiniz. Doktorunuz bunların hepsini soracaktır. Soğuk algınlığa yakalandığınız zaman, bazen bronşit haline gelir.

Normal olan öksürüğü bilmek ve daha ciddi bir şeyin olup olmadığını öğrenmek önemlidir. Kötü bronşit haline geldiğinde bilmeniz gerekenler;

Bir öksürük, nezle belirtisidir. Vücudun balgamdan ya da mukustan kurtulmanın yoludur. Soğuk algınlığı bittiğinde öksürük devam ederse, öksürük doktoru olan birine muayene olmanız gerekir. Öksürüğünüzün ne kadar sürdüğünü doktorunuza belirtmelisiniz. Herhangi bir farklı ya da olağandışı şeyler hissederseniz ya da öksürdüğünüz de çıkardığınız mukusun kötü olduğunu düşünüyorsanız doktora iletmelisiniz.

Eğer öksürüğünüzde kalın yeşil ya da sarı balgam varsa, hırıltılı, yüksek ateş, gece terlemeleri ya da kanlı tükürme varsa mutlaka doktora görünmelisiniz. Teşhis konulmalı ve tedavi başlangıcı yapılmalıdır. Ciddi bir hastalık belirtisi olabilir öksürük, hafife almamalısınız.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Kişiler hasta olduklarında, en son çare olarak doktora giderler. Fakat bu yapılan tamamen yanlış olmaktadır.

• Öksürük, ateş ve balgam bir arada oluyorsa eğer doktora kesinlikle gidilmelidir.

• Bütün belirtiler kaybolduktan sonra, öksürüğünüz hala sizi bırakmadıysa.

• Öksürüğünüz uykunuzu ya da günlük işlerinizi yapmanızı engelliyorsa.

• Nefes darlığı varsa derhal bir doktora görünmelisiniz.

Acil servise giderseniz eğer, basit bir grip olmuşsunuz diyerek sizi evinize geri postalayacaklardır. Öksürük için mutlaka uzman olan bir doktora gitmelisiniz. Acil için gerekli olan durumlar ise;

• Kronik bir rahatsızlığınız varsa, kötüleştiğiniz zamanlar da acil servise gidebilirsiniz.

• Ciddi nefes darlığı ya da göğüs ağrısı hissederseniz, acil müdahale gerektiren ciddi bir problem olabilir.

• Öksürük ve ateş oluşan yaşlı insanlar da ya da zayıflamış bağışıklık sistemine sahip olan insanlar acil servise giderek kendilerine baktırabilirler.

• Akciğer hastalığınız varsa, evde tedaviye vermiyorsa, kötüleşme ihtimaliniz varsa acil servise gitmelisiniz.

Öksürük ilaçları genel olarak öksürüğün nedeni bilinmedikçe, çok rahatsızlık verirse eğer kullanılmaktadır. Öksürük ilacı kullanıyorsanız, doktorunuzun verdiği dozdan fazlasını almadığınıza emin olmalısınız. Çocuğunuza doktora danışmadan öksürük ilacı vermemelisiniz.

Öksürüğü hafifletmek için şunları deneyin;

• Öksürük damlaları ya da sert şekerler emdirin. Kuru bir öksürüğü hafifletebilir, tahriş olan boğaza iyi gelir. Bununla beraber boğulma tehlikesi ile 6 yaşın altında olan çocuklara vermemelisiniz.

• Bir çay kaşığı bal, öksürüğünüzün gevşemesinde yardımcı olacaktır. 1 yaşından küçük olan çocuklara vermemelisiniz.

• Olduğunuz yeri havalandırmalısınız. Buharlaştırıcı kullanın ya da duş aldırın.

• Bol sıvı için. Sıvı, boğazda oluşmuş olan mukusun incelmesinde yardımcı olacaktır. Et suyu ya da limon suyu gibi sıcak sıvılar boğazınızı rahatlatır.

• Sigara içmekten uzak durun. Sigara veya solunum yolu ile alınan duman öksürüğü daha kötü yapabilir.