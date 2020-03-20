Öksürüğe mucizevi tarif: Bal ve ananas kabuğu

Herkes koronavirüs salgını nedeniyle öksürüğe çare arıyor. Koronavirüsün en önemli belirtisi öksürük. Normal öksürüğe yakalananlar da hastanelere gitmek istemiyor. Peki, öksürüğe ne iyi geliyor? İşte size ananas kabuğunun öksürüğe iyi gelen mucizevi tarifi…

Ananas çok geniş bir yelpazede sağlığımıza fayda sunar. Vitamin ve mineral deposu olan ve sağlıklı meyveler arasında yer alan ananasın yararları sadece meyvesinde değil kabuğunda da çokça bulunuyor. İç kabuğunda ananastan iki kat daha fazla bromelanin maddesi vardır. Bu sebeple sindirime ve zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında yer alıyor. Ananas kabuğu selülitleri etkili bir şekilde yok ediyor. Mükemmel bir idrar söktürücü olduğu için vücudunuzda bulunan fazla sıvıları atmanızı sağlar. Çok iyi ödem attırır. Zayıflamak için ananas kabuğu çayını mutlaka tüketmelisiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN BALLA ANANAS KABUĞU TARİFİ

Ananasın içinde bol miktarda bulunan bromelanin bileşeni, öksürüğü durdurur. Kabuğunu yemek zor olduğundan suyunu çıkarabilirsiniz. Ananasın kabuklarını yıkayıp doğradıktan sonra bir sürahiye koyun. Kabukların üzerini kaplayacak şekilde kaynar su ilave edin. 1 saat beklettikten sonra suyunu süzün ve bal ekleyin. Ananas kabuğunun suyu balla birleşince öksürüğü anında durduracaktır.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Ananasın kabuğuna yakın sert çekirdekli bölümü lif, C vitamini ve bromelain maddelerinden oluşur. Bromelain enzimi, besinleri ve ölü dokuları sindirim sisteminde hızlıca parçalar ve mideyi korur. Sindirim sürecini iyileştiren bir enzim olan bromelain sayesinde sindirime çok fazla katkıda bulunur. Bağırsak işlevini iyileştirir ve kabızlığa iyi gelir.

KANSER SAVAŞÇISIDIR

Bromelanin kansere karşı oldukça başarılı bir koruma sağlar. Ananas, kemoterapiyle birleşerek, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Aynı zamanda prostat ve kolon kanserinden koruyan betakaroten açısından zengindir.