Öğleden sonra gün planlamasına dikkat! 16 Eylül 2020 burç yorumları

16 Eylül Çarşamba burç yorumları yayında. Günlük burç yorumları merak ediliyor. 16 Eylül Çarşamba günü Boğa burcu sürprizle karşılaşabilir, Akrep burcu sıra daışı planlarla gününü değiştirebilir. Oğlak burcu için hukuksal konularla ilgilenme zamanı. Harcamalar, sağlık, aşk ve aile hayatı gibi birçok konuya dair bilgi bulabileceğiniz 16 Eylül 2020 burç yorumları haberimizde.



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 16 Eylül Çarşamba günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde ilişkilerinde uyumu yakalamakta biraz zorlanabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. İşine yarayacak sürpriz gelişmeler bugünlerde karşına çıkabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Çarşamba günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Düzenlemelerle uğraşmak, yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun bir gündesin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çarşamba günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Aldığın eğitimler varsa bugün bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay’ın Başak burcunda ilerleyeceği çarşamba günü boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Gün genelinde özgürlük konuları önemli hale gelebilir zira Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim öğle saatlerinde kesinleşiyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Sağlığına özen gösteriyorsun.

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