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  3. Oğlak burcu yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Oğlak burcu yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Oğlak burcu yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Astrolojiyi yakından takip edenler günlük burç yorumlarında neler olacağını sorguluyor. Oğlak burcunda 29 Eylül 2019 pazar günü sağlık, aşk, para, ekonomi gibi konularda ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumlarında 29 Eylül 2019 pazar günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye yakından ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını sorguluyor. Oğlak burcunda pazar yorumu dikkat çekiyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları ayrıntılarda...

OĞLAK BURCU 29 EYLÜL 2019 PAZAR YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Günün ilk saatlerinde oldukça sakin hissetseniz bile ilerleyen zamanlarda enerjini tavan yapacak. O kadar yükselecek ki siz bile kendinize inanamayacaksınız. Bu enerjinizi akşamüstü bir koşuya çıkarak ya da arkadaşlarınızla aktiviteler yaparak değerlendirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. İşleri ile aşırı meşgul olduklarından, insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Kullanırım' dır. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük… Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar, para konusunda dikkatli olmalarına rağmen, eli açık insanlardır. Geleneklere bağlı kişiler olduklarından, duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekerler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerle bazen sürtüşmeleri olur. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Bu özellikleri evlerine de yansır.

OĞLAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel özellikleri; kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz. Uzun belirgin bir çene… Saçlar genelde siyahtır. Beden dar ve uzun bacaklara sahiptirler. Dizleri genelde çıkıntılıdır. Güzel bir yüz yapıları vardır. Fotojenik oldukları için model dünyasında sık sık Oğlaklara rastlarız. Ciltleri yıllar geçtikçe daha genç olur Soğuk görüntüleri onları ulaşılmaz bir hava estirse de, kendilerine güvenen bir tablo da, ortaya çıkarır. Kendinden emin tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmasını bilir.

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