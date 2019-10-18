Oğlak burcu yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi (Günlük burç yorumları)

Oğlak burcu yorumları araştırılıyor. Oğlak burcunun 18 Ekim 2019 Cumartesi günü ne söyleyeceği büyük önem taşıyor. Astrolojiye yakından ilgi duyanlar oğlak burcunun yorumlarını merak ediyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Oğlak Burcu 19 EKİM 2019 CUMARTESİ YORUMU

Aşk ilişkilerinde geçici kırgınlıklar olabileceğini biliyorsunuz, ama bu kadar yakın olduğunuz bin insan tarafından tavır alınmaya, küskün davranılmaya tahammül edemiyorsunuz.

İşlerin bu kadar çabuk yoluna gireceğini hiç sanmıyordunuz. İş ilişkilerinizde kurmak için çok uğraştığınız dayanışmanın bunda çok payı var. Rehavete kapılmayıp yine de işleri sıkı tutmanız gerekiyor.

OĞLAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. İşleri ile aşırı meşgul olduklarından, insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Kullanırım' dır. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük… Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar, para konusunda dikkatli olmalarına rağmen, eli açık insanlardır. Geleneklere bağlı kişiler olduklarından, duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekerler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerle bazen sürtüşmeleri olur. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Bu özellikleri evlerine de yansır.

OĞLAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Fiziksel özellikleri; kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz. Uzun belirgin bir çene… Saçlar genelde siyahtır. Beden dar ve uzun bacaklara sahiptirler. Dizleri genelde çıkıntılıdır. Güzel bir yüz yapıları vardır. Fotojenik oldukları için model dünyasında sık sık Oğlaklara rastlarız. Ciltleri yıllar geçtikçe daha genç olur Soğuk görüntüleri onları ulaşılmaz bir hava estirse de, kendilerine güvenen bir tablo da, ortaya çıkarır. Kendinden emin tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmasını bilir.