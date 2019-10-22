Oğlak burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Oğlak burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ortak kazanımlardan elde edilen gelirleriniz üzerinde fazla kontrolcü tavırların etrafını kızdırabilir. Tam bir düzen insanısın ancak zaman zaman adım atmadan önce başkalarının da fikirlerini almalısın. Üstlerinle bir süredir yaşadığın problemli durumları görüşmek için öğle vakitlerini değerlendirebilirsin. Görüşme esnasında inatçı davranmamaya özen göster.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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