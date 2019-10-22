Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8325
  • 6,4966
  • 278.998
  • 97911.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Oğlak burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Oğlak burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Oğlak burcu 23 Ekim 2019 Çarşamba yorumları

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 23 Ekim 2019 çarşamba günü burç yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Oğlak burcu yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü burçlarını yorumluyor.

Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 23 Ekim 2019 Çarşamba Oğlak burcu yorumlarını  Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK 23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Ortak kazanımlardan elde edilen gelirleriniz üzerinde fazla kontrolcü tavırların etrafını kızdırabilir. Tam bir düzen insanısın ancak zaman zaman adım atmadan önce başkalarının da fikirlerini almalısın. Üstlerinle bir süredir yaşadığın problemli durumları görüşmek için öğle vakitlerini değerlendirebilirsin. Görüşme esnasında inatçı davranmamaya özen göster. 

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...
Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Antalya´nın Manavgat ilçesinde yer alan Manavgat Çayı, dik yamaçlı kanyonlar arasından geçerek şe

Göz Alıcı Renk Armonisi: Manavgat Şelalesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1 tonluk tespih Guinness yolunda

Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu