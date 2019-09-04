Keşfedilmesi gereken tat: Nevzine tatlısı!

Kayseri yöresine ait olan bir tatlı olan nevzine her yörece sevilmektedir. “Nevzine tatlısı nasıl yapılır?” sorusu sıkça soruluyor. Çünkü bu lezzet hem çok kolay yapılan ve çok farklı bir tatlıdır. Nevize tatlısının tarifinin yapılışı çok kolaydır. İşte, “Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tatlısı tarifi…” hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…

NEVZİNE TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

125 gram tereyağı(oda sıcaklığında bekletilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sirke

1/2 su bardağı tahin

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

ŞERBETİ İÇİN:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3 damla limon suyu

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

ÜZERİ İÇİN:

1 top dondurma

4 yemek kaşığı pekmez

NEVZİNE TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?