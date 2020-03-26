Nefis bamya yemeğinin tarifi! Bamya yemeğinin yapılışı ve malzemeleri
Koronavirüs salgını olan şu günlerde sağlıklı yemek olan bamya yemeğinin tarifi merak ediliyor. Nefis bamya yemeği nasıl yapılır? Bamya yemeğinin malzemeleri nelerdir? araştırılıyor. İşte akşam yemeğinize nefis bamya yemeği tarifi…
Bazı yemekler hem lezzetli hem de sağlıklı. Koronavirüs salgını olan şu günlerde vücuda iyi gelecek sağlıklı bamya yemeğinin tarifi merak ediliyor. Özellikle sebze yemeklerini sevenler bamya yemeğinin yapılışını İnternette araştırıyor. İşte nefis bamya yemeğinin tarifi ve malzemeleri...
BAMYA YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ
3 adet domates
Yarım kg taze bamya
1 adet soğan
2 adet yeşil biber
Yarım yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ(isteyen zeytinyağı da kullanabilir)
Yarım limon
5 su bardağı sıcak su
Karabiber ve pulbiber(isteğe göre)
Bir miktar tuz
BAMYA YEMEĞİ YAPILIŞI
Öncelikle kaynaması için sıcak suyu ocağa koyun
Sonrasında tencereye sıvı yağı koyun
Soğanı yemeklik doğrayarak yağda kavurun
Soğanlar pembeleşince doğranmış biberi ekleyerek biberleri de kavurun
Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin
5 dakika karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin
Bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin
Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın
İçerisindeki vitamini almak için çok pişirmemeye dikkat edin
Afiyet olsun.