Nefis bamya yemeğinin tarifi! Bamya yemeğinin yapılışı ve malzemeleri

Bazı yemekler hem lezzetli hem de sağlıklı. Koronavirüs salgını olan şu günlerde vücuda iyi gelecek sağlıklı bamya yemeğinin tarifi merak ediliyor. Özellikle sebze yemeklerini sevenler bamya yemeğinin yapılışını İnternette araştırıyor. İşte nefis bamya yemeğinin tarifi ve malzemeleri...

BAMYA YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet domates

Yarım kg taze bamya

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

Yarım yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ(isteyen zeytinyağı da kullanabilir)

Yarım limon

5 su bardağı sıcak su

Karabiber ve pulbiber(isteğe göre)

Bir miktar tuz

BAMYA YEMEĞİ YAPILIŞI

Öncelikle kaynaması için sıcak suyu ocağa koyun

Sonrasında tencereye sıvı yağı koyun

Soğanı yemeklik doğrayarak yağda kavurun

Soğanlar pembeleşince doğranmış biberi ekleyerek biberleri de kavurun

Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin

5 dakika karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin

Bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin

Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın

İçerisindeki vitamini almak için çok pişirmemeye dikkat edin

Afiyet olsun.