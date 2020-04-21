Sol elini kullananlar olsa da genel olarak birçok insan sağ elini kullanıyor. Yemek yerken, bir iş yaparken ağırlıklı olarak sağ el kullanılıyor. Bu da akıllara “Neden insanların çoğu sağ elini kullanıyor?” sorusunu getiriyor. Haberimizin detayında merak edilen sorunun cevabını sizler için hazırladık.

NEDEN TEK EL KULLANILIYOR?

Bilim insanları, uzun zamandır insanların bir elini neden diğer eline oranla daha çok kullandığı konusunda ilgililer. 2017’de yayınlanan bir çalışmada, hangi elimizin öncelikli olacağını belirleyenin sadece beynimizin değil, omurganın da önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Almanya’daki bir üniversiteden gelen biyopsikologlardan oluşan uluslararası bir ekip, omuriliğin genetik aktivitesinin zaten rahimle asimetrik olduğunu ve sağ el/sol el tercihiyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

Açık olmak gerekirse, bu şimdilik bir hipotezden başka bir şey değil. Biz, doğrulanmış daha çok araştırmaya ihtiyaç duyuyoruz bu konu hakkında. Fakat bu ilginç bir ihtimali doyuruyor. Beyinlerimiz bizim hareketlerimizi kontrol altına almadan önce hangi elimizi kullanacağımız başka bir şey tarafından belirlenmişse?

1980’deki ultrason taramalarında, rahimde gebeliğin daha 8.haftasında hangi elimizin erken geliştiğine dair kanıtlar sağlanmış ve 10.haftaya kadar kolaylıkla tespit edilebilir hale gelmiş. Araştırmacılar gebeliğin 13.haftasından beri rahimdeki doğmamış çocukların sağ veya sol parmaklarını emerek bir tercih gösterme eğiliminde olduklarını belirtmiş.

Kol ve el hareketleri beynimizdeki motor korteks aracılığıyla başlatıldığından dolayı bilim insanları, motor kompleksteki asimetrik geni incelemişler ve beynimizin diğer parçalarıyla motor korteksimizin neden bu kadar erken geliştiğini açıklamışlardı. Ancak gelişen embriyoda, motor korteks henüz omurilik ile bağlantılı değildir. Aslında, el tercihinin belirgin olmaya başladığı gebelik haftalarında henüz beyin ile omurilik arasında bir bağlantı bile yoktur.

Ekip, “insan fetüsleri, motor korteksinin omuriliğe bağlanmadan önceki kol hareketlerinin asimetrik olduğunu zaten gösteriyor. Spinal gen asimetrileri, el tercihinin moleküler temelini oluşturuyor.” dedi. Bu sebeple ekip omurilikte meydana gelen bir şeyin el tercihini etkileyip etkilemeyeceğini araştırmaya karar verdi. Gebeliğin sekizinci ve on ikinci haftasında, beş insan fetüsünün omuriliğindeki genlere baktılar.

Araştırmacılar, gebeliğin sekizinci haftasında omuriliğin sağında ve solundaki genlerin miktarı arasında fark buldular. İlginç bir şekilde bu fark, kol ve bacak hareketlerini kontrol eden omurilik segmentlerinde görülmüştür.

Ekip ayrıca asimetrik gen aktivitesine neyin sebep olduğunu araştırdı ve çevresel faktörlerin de omurilik aktivitelerinin sağ veya sol tarafta olmasında etkili olduğunu gösterdi.

Çevresel faktörler, epigenetik olarak bilinen bir şey aracılığıyla genleri kontrol edebilirler. Epigenetik, genomuzun üzerinde duran ve hangi genlerin açılıp kapandığını belirleyen katmandır. Araştırmacılar, “Bulgularımız, omurilikte epigenetik regülasyon için moleküler mekanizmaların el tercihi için başlangıç noktası oluşturuduğunu gösteriyor.” dedi.

İnsanların sağ veya sol eli nasıl ve niçin tercih ettikleri ve bu tercihin hayatlarını daha sonra nasıl etkilediğini konusunda birçok soru soruldukça daha çok bilgi edinip bu konuyu daha iyi öğrenebiliriz.