Ne yemek yapsam? İftara ne yapsam? En güzel iftar menüsü

“Ne yemek yapsam? İftara ne yapsam?” gibi soruların cevabı merak ediliyor. Kilo almak istemeyenler sağlıklı sebze yemeklerini tercih ederken et türlerinden vazgeçemeyenlerin tercihi kebap çeşitleri oluyor. Ramazanın ilerleyen günlerinde birbirinden farklı iftar menüsü olan Türk mutfağı yemeklerine karar vermek zor. Bizde bu soruna ortak olmak ve “Ne yemek yapsam?” sorusunun cevabını kolaylaştırmak için bugünkü iftar menüsünde mercimek çorbası, pilav, et sote, magnolia ve kaşık salatası tarifi hazırladık. İşte “İftara ne yapsam?” sorusunun cevabı ve daha fazlası…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun. Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın. Mercimekleri bol suda yıkayın.

2. Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin.

3. İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.

4. Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın.

5. Elde ettiğiniz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

MAGNOLİA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 tane yumurta sarısı

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi ya da pötibör bisküvi

10 adet çilek

MAGNOLİA TARİFİ YAPILIŞI

1. Nişasta, şeker, un, toz vanilya ve yumurtayı bir tencerede karıştırarak ocağa alın.

2. Yavaş yavaş sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak topaklanmasına engel olun.

3. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın. Kıvamı yakaladığınızda altını kapatın.

4. Eğer topaklanma oldu ise blenderden geçirin ve soğumaya bırakın.

5. Muhallebi soğurken bisküvileri rondodan geçirin.

6. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket kremayı ekleyin. Ardından blenderla veya çırpma teli ile karıştırın.

7. Cam kâseye, kuplara veya borcama dökebilirsiniz.

8. Sıra en keyifli kısma geldi. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin. Evde çilek yoksa kiviyle de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.