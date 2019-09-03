Küçük dokunuşlarla 5 adımda stil sahibi olun!

Son dönemde yükselişe geçen rahatlık modası özel davetleri de içine çekmeye başladı. Bu trend çok sevildi ve birkaç yıl daha zirvedeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Şık davetlerin düşünülmüş kombinleri yerine gardırobunuzun basic parçalarını şıkır şıkır çantalarla ya da tıkır tıkır topuklularla kombinlemeyi düşündünüz mü hiç? İşinizi kolaylaştıracak ve zaman kazandıracak 5 farklı stil önerimize yakından bakalım...

BİSİKLETÇİ ŞORTU İLE SOKAK MODASINI ŞEKİLLENDİRİN

Yıllardır süregelen çanta ayakkabı kombinlerinden hatta klişelerinden sıkılmadınız mı? Bizce renklerin uyumu değil parçaların uyumu şu sıralar daha dikkat çekici. Artık tezat renklerin (kahverengi-siyah) zamanı demek yanlış olmaz diye düşünüyoruz. Bisikletçi şortu ile blazer bir ceketi kombinleyerek istediğiniz maskülen tarzı yakalayabilirsiniz. Mümkünse içinde siyah çizgiler ya da izler taşıyan bir ceket şortunuzla sıcak bir uyum içerisine girecektir. Belki bir kemer ile de altın dokunuşunuzu yapabilirsiniz.

KOT PANTOLON VE TİŞÖRTÜN BOŞANDIKLARI KONUŞULUYOR

Bu stilin ilham kaynağı, dünya starı Gigi Hadid. Gigi kot pantolonu çokça tercih eden ünlülerden. Sokak stilinde bu kadar yer verdiği bir parçayı ancak yenilikler ile farklı kılabilirdi. O da kendisine yakışanı yaptı ve tarzı ile öncü oldu. Kısa ya da gömlekvari bir bluz ile kotun sıradan çizgisini epey taşırdı. Topuklu ayakkabılar ise bu görüntüyü çok daha alımlı bir seviyeye taşıdı. Sonuç mu? Harika! Size bir püf noktası da söyleyelim: Bluzunuzu saçınızla uyumlu seçtiğiniz takdirde çok daha özgün bir stil kazanacağınız kesin.

ÇORAPLARINIZI GÖSTERİN

Eskiden gözükmesini istemediğimiz çorapların boyu uzadı. Artık hem botlardan hem de sneakerlardan alt bacağın ortalarına kadar uzanan genç bir akım var. Düz parçaları patlak bir sarı ile dikkat çekici hale getirmeniz dakikanızı bile almayacaktır.

ÇANTALAR: MEKANIN SAHİBİ

Size burada çantanın önemini anlatarak övmeyeceğiz çünkü çanta eşittir bir kadın için en değerli aksesuar. Bu denklemden sonra gelelim ilham olacak önerimize. Tek renk giydiğiniz günleri rugan ya da renkli bir çanta ile tamamlayın. Fiyatı önemli değil günün starı çantanız olacak.

STİL GÜCÜNÜZÜ ASLA KAYBETMEYİN

Kendi stilinizi yine en iyi siz şekillendirebilirsiniz. Size yakışan en doğru imajı siz bilirsiniz. Hangi ceketin sizi ciddi, hangi ayakkabının şık kılacağını zamanla ama en çok siz anlarsınız. Unutmayın moda cesur ve yenilikçi olmayı sever. Cesaret ise kısalık ya da uzunlukta değil stilde saklıdır...