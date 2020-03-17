Hangi müzeler açık, hangi müzeler kapalı? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Koronavirüs önlemi nedeniyle birçok kurum ve müze kapandı. Bazı müzeler ise sergilerini sanal ortama açtı. Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), koleksiyon sergileriyle süreli sergilerini Google Arts & Culture'da sanatseverlerle buluşturuyor.

Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, her iki kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 31 Mart'a kadar ziyarete kapalı olacağı dönemde, kültür sanat ortamından uzak kalmak istemeyenler için dijital sergilerle Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarını sanat seyahate açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma riskine karşı sosyal temas ve kent içi dolaşımın en aza inmesinin gerektiği belirtilen açıklamada, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, dijital ortama aktardığı sergilerle sanatın iyileştirici gücünü evlere taşıyacak.

Sanatseverler, Google Arts & Culture platformu üzerinden, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundaki eserleri ve İstanbul kent kültürünü mercek altına alan sıra dışı sergileri en ince ayrıntısına kadar inceleyip, 360 derecelik görüntülerle "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" ve "Osman Hamdi Bey" sergilerinde sanal tura çıkabilecek.