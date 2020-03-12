Mutfağın mucizesi: Baklagillerin faydaları

Fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller felçten metobolizmanın düzenine kadar sağlığa birçok faydası bulunuyor. Mutfakta kurtarıcı olan baklagillerin faydaları merak ediliyor. Kuru fasulye, nohut, mercimek protein değeri yüksek olması itibarıyla hem sağlığa faydalı hem de sevilen baklagiller arasında yer alıyor. Peki, mutfağın ana malzemesi olan bu besinlerin faydaları neler? İşte baklagillerin faydaları...

Kuru baklagiller yanında bulgur pilavıyla tüketildiğinde proteinin faydası artıyor. Protein oranı yeterli ve emilimi (proteinin vücuda alındığı miktar) yüksek olmalı

Kuru baklagiller kompleks karbonhidrat oranı yüksek bir yiyecek grubu. Sağlıklı beslenmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi; mutlaka yeterli miktarda karbonhidrat içermeli ve bu karbonhidat kompleks şekilde olmalı

Kuru baklagiller zengin lif içeriğiyle sebze porsiyonunda tüketildiğinde doğal ve sebzeden farklı formatta lif alımını arttırdığı için sindirim sistemini daha hızlı ve dengeli çalıştırıyor. Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı; doğal lif oranının yüksek olması.

Sağlıklı beslenme demir açısından yeterli olmalı. Yemekte kuru baklagil yemeğiyle birlikte C vitamini ve enzim içeren salata tüketildiğinde içeriğindeki demirin faydası da maksimum düzeyde oluyor

Sağlıklı beslenmenin şartlarında bir tanesi de; B vitaminleri yeterli ölçüde olması. B vitaminleri enerji içeren enzimlerin yapısında bulunmaktadır. Dolayısıyla beslenmeniz ne kadar çok B vitamini içerirse metabolizmanızın hızlanmasına o kadar destek olmuş olursunuz. Tabii kuru baklagilin içerdiği B vitamininden yararlanmak için kuru baklagil yemeğini yaparken akşamdan ıslatmalı pişirmeden önce ıslatma suyu dökmeli ve yıkamalı. Sonra yeni suyla pişirmeli ve pişirme suyu dökülmemelidir. Aksi taktirde B vitaminleri pişirme suyuyla birlikte dökülmüş olur

Sağlıklı beslenmek istiyorsanız diyetlerinde en az haftada 1- 2 öğünde sebze porsiyonu olarak kuru baklagil yemeği olarak tüketin



