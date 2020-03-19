Multivitaminler koronavirüsten koruyor mu?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında vatandaşların önlem olarak başvurduğu yollardan biri de multivitamin desteği. Peki, multivitamin koronavirüsten korur mu?

Multivitamin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğine dikkat çekti.

Dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de vakaları görülmeye başlanan koronavirüs salgınına önlem olarak vatandaşlar multivitamin ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye’de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97’sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85’inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55’inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapıyorsanız, onları yapmaya devam etmelisiniz. Sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere düzgün beslenme, düzenli uyku, ağır olmamak kaydıyla egzersiz öneriliyor. Sağlıklı bir bireyin bu söylediklerimizden eksikleri varsa veya kişi ek bir destek istiyorsa multivitamin kullanabilir. Buradaki amaç, virüsü yok etmek veya hastalığı tedavi etmek değil, bağışıklık sistemini güçlendirmek." şeklinde konuştu.

