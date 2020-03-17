Mucize dezenfektan: Aloe vera

Koronavirüsün ardından hijyen ürünlerine ve dezenfektanlara ilgi arttı. Uzmanlar sağlık açısından kullanmanın önemli olduğunu vurgularken, evde yapılan doğal dezenfektanlar hem cildi hem de virüse karşı vücudu bakterilerden koruyor. Özellikle temizlik konusunda güven sorunu yaşayanlar evde dezenfektan tariflerini araştırıyor. Evde yapılabilen dezenfektanın mucize bitkisi ise aloe vera jel. İşte size evde yapılabilecek dezenfektanın tarifi ve malzemeleri...

EL DEZENFEKTANI MALZEMELER

2 Yemek kaşığı aloe vera jel

10 Damla limon yağı

10 Damla kekik yağı

10 Damla tarçın yağı

YAPILIŞI

Aloe vera bitkisini ortadan ikiye bölün. Yaprağındaki jeli çay kaşığı ile alın.

Onu şişenin içine koyun. 10'ar damla yağları ilave edin ve karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı masanıza koyabilir veya çantanızda saklayabilirsiniz. Aloe vera bitkisi cilde iyi geliyor ve hücreleri yeniliyor.





