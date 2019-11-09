Moda rüzgarında ödül yağdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen, final gecesinde sahneye çıkan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi: “Daha fazla kârlı ürünler üretip ülkemizi ileri hedeflere ulaştırmak istiyoruz. Gençleri bu işe yönlendirip katma değerli ürünler üretip ihracatımızı arttırmak istiyoruz.”

Benimde katıldığım gecede şunu söyleyebilirim ki amacına ulaşan ve çok özverili bir organizasyon gerçekleştirildi.

JÜRİLER

Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde Uğurkan Erez’in eşsiz koreografisine sahne olan gecede finale kalan tasarımları moda dünyasının öne çıkan isimleri değerlendirdi. DENİB Tasarım Komitesi Başkanı Mukaddes Başkaya, Komite Üyesi Pelin Şensöz ile Haluk Eke, moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, Ezra-Tuba Çetin ve sektörlerinde söz sahibi konuklar Sedef Orman, Özge Zeki, Sibel Arna, Merve Ünal Çotuk, Seda Lafçı jüri üyeleri arasında yer aldı.

ÖDÜLLER

Yarışmada 37 bin 500 TL’si para ödülü olmak üzere 4 ödül verildi. Ayrıca dereceye giren ilk üç tasarımcı, patent tescil imkânı, online İngilizce eğitimi, staj imkânı ve yurt dışı tasarım eğitimi bursu kazandı. Ayrıca dereceye giren isimler 27-28 Kasım’da DETGİS (Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenecek Denizli Fashion Week’te, tasarımlarını özel bir defile ile moda severlere sunma fırsatı yakaladılar. Ayşe Sara Arslan, Gizem Nur Bağ, Mihriban Bertan

Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise Hilal Karakaş oldu. Tabi ki bence finale katılan tüm genç yeteneklerin her biri orada olarak büyük bir kazanç sağladılar.

Ümit TEMURÇİN