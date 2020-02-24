Misafir için hazırlayabileceğiniz pratik limonlu cheesecake tarifi

Cheesecake özellikle ikindi ve akşam çayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Vişneli, frambuazlı ve limonlu çeşitleri olan bu tatlıyı evde kısa sürede hazırlayabilir ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Kolay cheesecake tarifi, özellikle yemekten sonra hafif tatlıları sevenler tarafından sorgulanıyor.

LİMONLU CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Tabanı için;

2 paket burçak bisküvi

100 gr biraz fazla margarin veya tereyağı

MUHALLEBİSİ İÇİN MALZEMELER;

1 su bardağı toz şeker

5 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı nişasta

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

LİMONLU SOS İÇİN MALZEMELER;

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

6 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 limon suyu

1 limon rendesi

1 paket vanilya

(İsteğe bağlı 1 çay kaşığı zerdeçal. Renk vermesi için. )

LİMONLU CHEESECAKE YAPILIŞI

Öncellikle burçak bisküvimizi robottan geçirerek un hâline getirelim ve daha sonra erittiğimiz margarini üstüne döküp karıştıralım.

Bisküvili harcımızı kalıba boşaltalım, üzerine bastırarak yerleştirelim.

Kalıbımızı daha sonra buz dolabına alalım.

Diğer taraftan muhallebimizi yapmak için vanilya hariç bütün malzemeleri tencerenin içine alalım.

Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim.

Muhallebiyi ocaktan alarak vanilya ekleyip tekrar karıştıralım.

Muhallebiyi biraz soğutalım.

İlk sıcaklığı çıkan muhallebimizi bisküvili harcımızın üzerine boşaltalım ve tekrardan dolaba kaldıralım.

Limonlu sos için vanilya hariç diğer malzemeleri ocağa alalım.

Karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim.

Ocaktan aldığımız limonlu sosun içine vanilya ekleyip tekrar karıştıralım.

İlk sıcaklığı çıkan limonlu sosu muhallebinin üzerine dökelim ve bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edelim.

Afiyet olsun...