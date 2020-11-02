Migreni tetikleyen hatalar

Migren günlük hayatı etkileyen ve performansı düşüren sağlık sorunları arasında yer alıyor. Peki, migrenin nedenleri nelerdir? Migren ağrılarına ne iyi gelir?



İHA'da yer alan habere göre Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr.Özden Mengü, bazı yiyecekler, duygusal veya fiziksel stres, hormon düzeylerindeki değişikliklerin migren atağını tetikleyeceğine dikkat çekti. İşte migren belirtileri ve tedavisiyle ilgili merak edilenler...

"BAZI YİYECEKLER, KOKU VE GÜRÜLTÜ MİGRENİ TETİKLEYEBİLİR"

Baş ağrısının başın üst kısmında olan ve bazen yüze, dişlere, çeneye ve boyuna yayılan ağrı yada rahatsızlık olduğunu ifade eden Özden Mengü, migrenin nedenleri hakkında şunları söyledi:

"Migren, genetik yatkınlığı olan bireylerde aralıklarla gelen, zonklayıcı karakterde bir baş ağrısıdır. İlk migren atağı 10 yaşından sonra çıkabilir. En fazla görüldüğü yaşlar 25-55 yaş arasındadır. Migrenlilerin yüzde 90’ında aile hikayesi vardır. Ağrı başladıktan bir kaç saat sonra en üst seviyeye ulaşır. Genel olarak saatler hatta bir kaç gün sürebilir. Ağrı gece uyandırabilir, fakat sıklıkla gece uyandıktan sonra başlar. Önce tek taraflı ve gözün üzerinde alındadır, daha sonra yayılabilir. Bazı yiyecekler, duygusal veya fiziksel stres, menstruel siklus, hormon düzeylerinde değişiklikler, oral kontrareplikler, parlak ışığa maruz kalma, aşırı gürültü ya da koku, meteorolojik basınç değişiklikleri migren atağını tetikleyebilir."

MİGREN AĞRILARINA NE İYİ GELİR?

Migren teşhisinde en önemli faktörün dikkatli ve detaylı bir hikaye almak olduğunu vurgulayan Uzman Doktor Özden Mengü, migren belirtileri ve tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi: