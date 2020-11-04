Mezoterapi kırışıklıkları önlüyor, cilt lekelerini azaltıyor

Kış ayında cilt bakımı büyük bir öneme sahip. Çünkü bu mevsimde yaşanan olumsuz hava koşulları, cilt yapısını da olumsuz etkiliyor. Cilt bakımı konusunda uyaran uzmanlar, özellikle yüz mezoterapi setlerinin kış döneminde kullanılmasını önerdi. Peki, mezoterapinin faydaları nelerdir?

İHA'ya açıklamalarda bulunan bir kozmetik firmasının CEO’su Uğur Aslan, doğru bakım rutininin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Aslan, “Kadınların cilt yapıları erkeklere göre daha hassas. Bu nedenle cilt sorunu yaşasın ya da yaşamasın, kadınların kış aylarında ciltlerine dikkat etmelerini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

“CİLDİN NEM DENGESİNİ SAĞLAYIN”



Kış döneminde en büyük sorunun vücudun nem dengesinin kaybolması olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:

"Bu nedenle cilt sağlığı için başlıca yapılması gereken şey nem dengesini düzenlemek. Dengeyi sağlamanın en kolay yolu bol bol su içmek. Kış aylarında su içişinde de azalma oluyor. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Bunun yanı sıra cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanarak, dengenin sağlanmasına yardımcı olunabilir. Yağlı ve akne sorunu ile uğraşan ciltlere su bazlı kremleri önerirken, kuru ciltlere ise yağlı kremleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”

MEZOTERAPİNİN CİLDE FAYDALARI

Kış aylarında yüz mezoterapisinin etkili olduğunu anlatan Aslan, mezoterapinin faydalarını şöyle sıraladı:

“Mezoterapi seti, kullanıcıları erken yaşlanmanın neden olduğu değişikliklerden koruyor. Aynı zamanda kırışıklıklar, derin çizgiler ve cilt tonu üzerinde de çok olumlu etkileri var. Aşırı pigmentasyon ve ciltte leke oluşumunu azaltıyor. Cilde özel bir kolajen yapısı sağlıyor. Bunlar ve daha bir çok etkiye sahip bu kremin özellikle kış aylarında kullanımı, oldukça etkili. Cildin uğrayacağı hasarı en aza indiriyor.”

ELLERİN VE AYAKLARIN DA BAKIMA İHTİYACI VAR

Sadece yüz bölgesinin değil, eller ve ayaklar dahil olmak üzere tüm vücudun neme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Aslan, şu bilgileri verdi:

“Vücudumuz kurumaya daha meyilli. O nedenle bu bölgelerde yağlı kremler tercih edilebilir. Danışanlarımıza gliserin, vazelin, seramid, argan yağı, laktik asit ve hyaluronik asit içeren kremler tercih etmelerini öneriyoruz. Nemlendiriciler günde en az 2 kez kullanılmalı. Soğuk havalarda ise bu sayı daha da artmalı. Banyodan sonra nemli ve temiz cilde nemlendirici uygulamak da daha sağlıklı oluyor. Bu sayede cilt bariyeri onarılıyor ve cildin gün boyunca nemli kalması sağlanıyor.”

Nem dengesini nem aşısı ile de sağlanabileceğini anlatan Uğur Aslan, “Bu aşı sayesinde nemlendirici kullanımından hızlı ve etkili sonuç alabilirsiniz. İçerisinde hyaluronik asit barındıran nem aşıları, nemlendiricilerden yüzde 100 etki alamayan kişilere öneriliyor.” dedi.

“KIŞ AYLARINDA GÜNEŞ KREMLERİ RAFA KALKMASIN”



Güneşin zararlı etkilerinin kış aylarında da sürdüğünü vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: