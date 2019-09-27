Menopoz döneminde saçlar nasıl korunmalıdır?

Birçok kadın, menopoz sırasında sıcak basmalar, ruh hali değişimleri ve uykusuzluk gibi rahatsız edici semptomlar gösterir. Saç dökülmesi başka bir yaygın durumdur.

Araştırmalar, menopoz sırasındaki saç dökülmesinin hormonal dengesizliğin bir sonucu olduğunu göstermektedir. Özellikle, düşük östrojen ve progesteron üretimi ile ilgilidir. Bu hormonlar saçların daha hızlı büyümesine ve daha uzun süre kafa üzerinde kalmasına yardımcı olur. Östrojen ve progesteron seviyeleri düştüğünde saçlar daha yavaş büyür ve daha da incelir. Bu hormonlardaki bir azalma aynı zamanda androjenlerin veya bir grup erkek hormonunun üretiminde bir artışı tetikler. Androjenler saç köklerini daraltır, bu da kafasında saç dökülmesine neden olur. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bu hormonlar yüzünde daha fazla saçın büyümesine neden olabilir. Bazı menopozal kadınların yüzünde “şeftali tüyü” ve çenede küçük saç filizleri gelişmesinin nedeni budur.

Menopoza giren kadınlar için saç dökülmesinin nedeni neredeyse her zaman hormonal değişikliklerle ilgilidir. Bununla birlikte, menopoz sırasında saç dökülmesine katkıda bulunabilecek birçok başka faktör vardır. Bunlar arasında aşırı düzeyde stres, hastalık veya belirli besinlerin eksikliği bulunmaktadır. Diğer saç dökülmesi nedenlerini ekarte etmenize yardımcı olabilecek tanısal kan testleri arasında tiroid testleri ve / veya tam kan sayımı bulunur.

SAÇ DÖKÜLME BELİRTİLERİ

Saç dökülmesi, kadınlarda erkeklere kıyasla daha seyrelme şeklindedir. Kadınların çoğu, göze çarpan kel noktalardan ziyade genel olarak saç incelmesi yaşar. İnceltme, kafanın önünde, yanlarında veya üstünde oluşabilir. Saç, fırçalama ve duş sırasında fazla miktarda dökülebilir.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Saç dökülmesi, moralinizi bozsa da dökülme genellikle kalıcı değildir. Ayrıca saç dökülmesini tedavi etmek ve saçınızın kalitesini artırmak için atabileceğiniz adımlar vardır. Menopoz sırasında kilitlerinizi sağlıklı ve güçlü tutmak için önlemler alabilirsiniz. Stresi azaltabilir, egzersiz yapabilir, sağlıklı beslenmek, yeterli miktarda su tüketmek, saçın doğal yapısını bozacak şekillendirme tekniklerinden uzak durmak alacağınız önlemler arasında olmalıdır.

SAÇ BAKIM UZMANI DESTEĞİ ALMALISINIZ

Trikolog desteğiyle saç analizi yaptırabilir, saçının ihtiyacına göre kişiye özel tedavi teknikleri ile sai sağlığınızı korutabilirsiniz. Kullanılan hücre canlandırıcı teknikleri arasında PRP, mezoterapi, mikro dermal terapi yer alır, her biri farklı nitelikte işlemler olmakla birlikte temel amaç saç kökü ve folikül çevresinde büyüme hormonlarının salgılanmasını ve daha fazla kollajen, hyalüronik asid, elastin fibril oluşumu tetiklemektir. Böylece saç kökleri de güçlenir ve saçın gelişimi daha hızlı olabilir.

Tüm bu yöntemlerden sonuç almak için menopozda saç dökülmesi için tavsiye edilen yöntemi düzenli olarak devam ettirmek gerekir.