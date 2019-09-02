Melanom hastalığının 5 belirtisi ve tedavi yöntemi!

Melanom belirtilerini ve tedavisini sizler için araştırdık. Melanomun en sık rastlanan belirtileri; vücuttaki benlerin renginde, boyutunda ya da biçiminde değişiklik olması, benlerde kaşınma, kanama meydana gelmesi, benlerde sınır düzensizliğinin ortaya çıkması, ben etrafında yeni ben ortaya çıkmasıdır. Melanom tedavisinde ise her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir.

İŞTE MELANOM BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Cilde rengini veren melanositlerden kaynaklanan bir cilt tümörüdür. Melanositler, cilde rengini veren melanin pigmentini yaparlar. Güneş ışığına daha fazla maruz kaldıkça daha fazla melanin pigmenti üretilir ve cilt rengi koyulaşır.

Melanoma erkeklerde omuz ve kalçalarda veya baş ve boyunda görülürken, kadınlarda kol ve bacaklarda daha sık görülür.

BELİRTİLER

En sık görülen belirtiler şunlardır;

Vücuttaki benlerin renginde, boyutunda ya da biçiminde değişiklik olması,

Benlerde sınır düzensizliğinin ortaya çıkması

Benlerde renk değişikliği olması

Benlerde kaşınma, kanama meydana gelmesi

Daha önce var olan bir ben’in yanında/etrafında yeni bir “ben” ortaya çıkması.

RİSK FAKTÖRLERİ

Risk faktörü olarak tanımlanan etmenler, bir hastalığın gelişme olasılığını arttıran etkenlerdir.Ancak burada belirtilmesi gereken nokta şudur ki; bir kişinin bir veya birden fazla risk faktörüne sahip olması o kişide mutlaka o kanserin/veya hastalığın gelişeceği anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerine sahip olduğu halde hastalık/kanser gelişmeyen insanlar bulunmaktadır.

Melanom için en bilinen risk faktörleri şunlardır;

Melanom veya başka bir cilt kanseri öyküsünün bulunması

Aile öyküsü

Güneş ışığına maruziyet

Ultraviyole radyasyon maruziyeti(solaryumlar)

TANI

Melanomdaki tanı yöntemleri şunlardır;

Ciltteki benlerin muayenesi

Şüpheli yerden biyopsi alınması

Tanı ve evrelemede farklı tetkikler de yapılabilir( Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, MR gibi)

TEDAVİ

Her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup, tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler ; radyoterapi, kemoterapi cerrahi gibi farklı seçenekleri içermektedir.