MasterChef ezogelin çorbası tarifi! Ezogelin çorbasının püf noktası

Ezogelin çorbasının yapılışı merak ediliyor. Özellikle akşam yemeği menüsünde Türk mutfağında önemli bir yeri olan ezogelin çorbası kırmızı mercimekten yapılıyor. 8 Eylül MasterChef programında dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar ezogelin çorbası yaptı. Yarışmayı izleyen ekran başındaki seyirciler programın ardından MasterChef ezogelin çorbası tarifini sorgulamaya başladı. Peki, ezogelin çorbasının püf noktası nedir? Ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte yanıtlar...



EZOGELİN ÇORBASI İÇİN MALZEMELER



2 çay bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı bulgur

3 yemek kaşığı pirinç



1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için:

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?



Öncelikle sıcak suyu bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye ekleyin; ardından 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye ilave edin.

Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin ve ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin; üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın, kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin son olarak 1 tatlı kaşığı da naneyi ekleyip, 2 dakika kadar daha kavurun.

Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin.

Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin, servisi yaparken yanına limon ve acı biber ekleyebilirsiniz... Afiyet olsun.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ



Taneli bir çorba içmek istemiyorsanız çorbayı blender'dan geçirdikten sonra da servis edebilirsiniz.

EZOGELİN ÇORBASININ YANINA NE GİDER?

Hemen hemen birçok menüye uyum sağlayan ezogelin çorbasının yanına patlıcan kebabı ve pirinç pilavını yapabilirsiniz.