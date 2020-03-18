Market alışverişi derken virüs kapmayın!

Koronavirüs tehlikesinin ardından marketler boşaltıldı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı önlem amaçlı birçok şirket evden çalışma sistemini başlattı. Bu süreçte her ihtimale karşı önlem almak isteyen vatandaşlar soluğu market alışverişinde aldı. Doç. Dr. Özlem Kırandı bu süreçte insanların özellikle marketlere çok fazla gittiğini, evde durmayı tamamen yemek içmek olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirtti. Hem kilo almamak hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi besinler tüketilmeli sorusu merak ediliyor. Özellikle evden çalışanlara tavsiyelerde bulunan Kırandı, kalorisi düşük, proteini yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Özlem Kırandı, özellikle marketlerde yemek stoğu için kalabalığa sebep olan insanları uyardı.

İnsanların tedbir almak için marketlerde uzun kuyruk oluşturmasının yanlış olduğunu anlatan Kırandı, "İnsanlar önce sakin olmalı. Bu gidişle market sevdası yüzünden virüs kapacaklar. Evde kalmak tedbir amaçlıdır. Evde de sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Evde kalma durumu yemek içmek olarak algılanmamalıdır. Evde düzenli egzersizler yapılmalı, hareketsiz kalınmamalıdır." dedi. Bu süreçte kalorisi düşük ürünlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Kırandı, evde hindi eti, stres için somon veya tam buğday ürünlerin sağlık için daha faydalı olabileceğini aktardı.