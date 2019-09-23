Besleyici özelliği ile sevilen mantarın özel tarifi!
“Mantar yemeği nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Mantar yemeği oldukça lezzetli bir yemek olmasının yanı sıra her sebzeden almamız gereken vitamin ve minarelerin yeri ayrı olduğundan mantar yenmesi gerekmektedir. Çocuğunuz mantar yeme de sıkıntı çekiyorsa eminiz vereceğimiz tarifle mantar yemeği sevecektir. Misafirleriniz için de mantarı pratik bir şekilde hazırlaya bilirsiniz.
Mantarın bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Mantar, içeriğinde A, D, P, K, B vitaminleri ile bakır, fosfor, potasyum, demir ve kalsiyum mineralleri bulunur. Yüksek protein değeri sayesinde etin yerini tutmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok hastalığa karşı vücudu korur. Mantarın yağ ve şeker oranı oldukça düşük olduğundan kilo vermek isteyenler için sık tercih edilebilir bir sebzedir. Antioksidan kaynağıdır. Mantar kandaki şeker seviyesini dengeleyerek tansiyonu kontrol altında tutar.
MANTAR YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kg mantar
- Tereyağı
- 1 soğan
- 1 havuç
- 2 salçalık kırmızıbiber
- Domates salçası
- Sıcak su
- Kırmızı pul biber
- Karabiber
- Tuz
MANTAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Mantarları bol suyla yıkayıp küçük doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Havuç ve biberleri temizleyip küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritip havuç, biber ve soğanı kavurun. Mantarı ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçası, baharat, tuz ve çok az sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
Besleyici özelliği ve lezzetiyle sevilen mantarın bölge mutfağında sade yemeği yapıldığı birçok yemeğe eklenmiş halleri de beğeniyle yenilir.