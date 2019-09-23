Besleyici özelliği ile sevilen mantarın özel tarifi!

Mantarın bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Mantar, içeriğinde A, D, P, K, B vitaminleri ile bakır, fosfor, potasyum, demir ve kalsiyum mineralleri bulunur. Yüksek protein değeri sayesinde etin yerini tutmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok hastalığa karşı vücudu korur. Mantarın yağ ve şeker oranı oldukça düşük olduğundan kilo vermek isteyenler için sık tercih edilebilir bir sebzedir. Antioksidan kaynağıdır. Mantar kandaki şeker seviyesini dengeleyerek tansiyonu kontrol altında tutar.

MANTAR YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg mantar

Tereyağı

1 soğan

1 havuç

2 salçalık kırmızıbiber

Domates salçası

Sıcak su

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

MANTAR YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Mantarları bol suyla yıkayıp küçük doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Havuç ve biberleri temizleyip küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritip havuç, biber ve soğanı kavurun. Mantarı ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçası, baharat, tuz ve çok az sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Besleyici özelliği ve lezzetiyle sevilen mantarın bölge mutfağında sade yemeği yapıldığı birçok yemeğe eklenmiş halleri de beğeniyle yenilir.