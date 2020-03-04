Makyajda doğru bilinen yanlışlar!

Makyaj herkese göre farklı anlam taşıyor. Kimine göre güzel görünmek için önemli bir etken kimine göre kendini iyi hissetmek için bir tutku. Peki, her yaptığınız makyajı beğeniyor musunuz? İçinize siniyor mu? Sinmiyorsa makyajda doğru bildiğiniz yanlışlar var demektir. İşte size makyaj yaparken kullanabileceğiniz tüyolar…

MAKYAJDA BİLİNEN 10 YANLIŞ!

Ten rengi, makyajın kullanacağı yer, makyajın yapılacağı ve kullanılacağı alanın ışığa göre seçmemek

Gündüz makyajı ve gece makyajı arasındaki farkları bilmemek. Gündüz makyajında doğal dokudaki ürünleri kullanmak önemlidir. Yüzde hafif boyutlar ve hafif highlight, dudaklarda hafif ve mat renkler kullanılmalı. Gece makyajında ise teninden bir ton koyu fondöten kullanılmalı

Göz makyajının kıyafete ve gidilecek yere göre tercih edilmemesi

Fondöteni uygularken, fırçayı yüzde kaydırarak uygulamak

Yuvarlak yüze yanlış teknik uygulamak. Yüzün dışta kalan yerlerine koyu ürünler, geri kalan tüm bölgeye açık ve parlak renkte ürünler kullanılmalı

Yüze göre uygun temizleyicilerin kullanılmaması

Makyaj öncesinde cildin iyi nemlendirilmemesi ve baz ile desteklenmemesi

Yanlış doku, yanlış renk ve yanlış uygulamaların kullanılması

Kalın bazlı ürünleri kullanmak

Yüz yapısını tanımamak