Liposuction nedir? Vücudun hangi bölgelerine yapılır?

Halk arasında zayıflama yöntemi olarak bilinen liposuction merak ediliyor. Liposuction nedir? Doç.Dr. Karaca Başaran, Lipoplasti veya yağ şekillendirme olarak da bilinen Liposuction’un fazla yağ depolarını yok ederek vücudun spesifik bölgelerini incelten ve tekrar şekillendiren, böylece hastanın vücut konturlarını ve oranlarını iyileştiren cerrahi prosedür olduğunu belirtti.

Liposuction için en uygun hasta sağlıklı ve göreceli olarak form seviyeleri yüksek olan grup olduğunu kaydeden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Bu hastalarda yetersiz kilo kontrolü veya formsuzluk olmamasına rağmen aile genetiğine bağlı lokalize yağ depoları ve orantısız vücut konturları mevcuttur ve hastalar bundan şikayetçidir.” dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Karaca Başaran, Liposuctionun vücudun çeşitli bölgelerindeki ısrarcı yağ paketlerini tedavi etmek için kullanılabildiğini belirtti. "Karın ve bel, Uyluk, kalçalar ve basen bölgeleri, Kol, boyun ve sırt, Dizin iç kısmı, Göğüs, Yanak ve çene altı ve Baldırlar ve ayak bilekleri." diyerek cümlesine devam eden Başaran, liposuction tek başına yapılabileceği gibi, yüz germe, meme küçültme veya karın germe gibi başka bir estetik cerrahi prosedürü ile birlikte de yapılabileceğini anlatarak şöyle devam etti: