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  3. Lahana yemeklerinin lezzetli tarifi: Kapuska! Kapuskanın yapılışı ve malzemeleri

Lahana yemeklerinin lezzetli tarifi: Kapuska! Kapuskanın yapılışı ve malzemeleri

Lahana yemeklerinin lezzetli tarifi: Kapuska! Kapuskanın yapılışı ve malzemeleri

Kapuska yemeğinin tarifi birçok insan tarafından merak ediliyor. Çok az malzemeden oluşan kapuska kısa sürede hazırlanabiliyor. Sağlık açısından da faydalı olan kapuskanın yapılışı çok kolay. İşte akşam yemeğinizin menüsünde yer alacak kapuskanın tarifi ve malzemeleri…

Günün yemeğine karar veremeyenler kapuska yemeğinin tarifini araştırıyor. Lahana tadını sevenler için güzel bir tercih olan kapuska yemeği az malzemesiyle kısa sürede yapılıyor. İşte kapuskanın tarifi ve malzemeleri…

KAPUSKA YEMEĞİ MALZEMELER

Lahana

Soğan

Su

YAPILIŞI

Bir miktar su kaynatın

Lahanayı yıkayın ve bir kaba yemeklik olarak doğrayın

Soğanı normal yemeğe doğradığınız gibi küçük küçük doğrayın ve yağda kavurun

İsteğe göre zeytinyağı veya terayağında kavurabilirsiniz

Soğanlar pembeleştikten sonra biraz salça ekleyin ve kavurun

(Eğer etki veya kıymalı yapacaksanız, salça ve soğana daha önce biraz haşladığınız eti veya çiğ kıymayı kavurun.)

Ardından doğradığınız lahanaları ekleyin

Üzerine kaynamış su ekleyin ve pişmeye bırakın

Afiyet olsun…



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