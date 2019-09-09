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  3. Severek tüketilen lezzet: Kumpir tarifi!

Severek tüketilen lezzet: Kumpir tarifi!

Severek tüketilen lezzet: Kumpir tarifi!

“Kumpir nasıl yapılır?” merak edilen sorular arasında geliyor. Ortaköy denilince akla ilk gelen kumpirin evde nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Herkesin severek tükettiği lezzetlerden olan kumpir evde de pratik bir şekilde yapmak mümkün. Kumpir hakkında merak edilenler haberimizin devamında sizlerle…

Kumpir denilince akla ilk Ortaköy geliyor. Yaz aylarında Ortaköy sahilde elinizde bir kumpir ve eşsiz manzarayla harika keyif çatabilirsiniz. Ortaköy’e gidemeyenler içinse evde kumpir nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle herkesin severek tükettiği kumpir çok fazla kalorili olması sebebiyle de çok sık tüketilmiyor. 

MİNİ KUMPİR MALZEMELERİ:

8 adet küçük boy taze patates
1 çay bardağı konserve mısır
5-6 adet kornişon turşu
10-12 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı hardal
1 çorba kaşığı ketçap
1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber, pulbiber

ÜZERİNE: 

8 adet kokteyl sosis
2 çorba kaşığı sıvıyağ
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

MİNİ KUMPİR YAPILIŞI:

Yıkanmış patatesleri kabuklarıyla birlikte 15 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra üst kısmını bıçakla (+) şeklinde çizin ve tatlı kaşığıyla içini çıkarıp bir kaba alın. Bu kaba, mısır, küp doğranmış turşu, kıyılmış maydanoz, hardal, ketçap, tereyağı, kaşar peyniri, tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip karıştırın. İçleri boşaltılmış patateslere bu karışımı paylaştırın. Diğer taraftan sosisleri iki ucundan (+) şeklinde kesin ve kızdırılmış sıvıyağda kızartın. Kumpirlerin üzerine 1'er adet sosis yerleştirin. En üste de kaşar peyniri serpin ve servis yapın..

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