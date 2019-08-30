Cilt ve saç sağlığı için doğal alternatif: Kükürt sabunu

Vücut için benzersiz bir nimet olan kükürtlü sabun her konuda vücudun ihtiyacını karşılar. Kükürtlü sabun, en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. Anti bakteriyel özelliği sayesinde akne sorunu yaşayanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Kükürtlü sabun sadece akneler için değil daha birçok sorunun çözümü olarak kullanılır. Kükürtlü sabun aynı zamanda uzmanların da tedavilerde sıklıkla önerdiği bir sabun türüdür.

KÜKÜRTLÜ SABUNUN FAYDALARI VE KULLANIMI

Doğada, saçlarımız ve cildimizin bakımı ve güzelliği için kullanabileceğimiz binlerce bitki var. Bu bitkilerin gerek meyvelerinden, gerekse yağlarında birçok ürün üretilmekte. Bu ürünlerden biri de bitkisel sabunlar. Bu sabunlar, eczane ve aktarlardan edinebileceğimiz, çoğunlukla organik ürünler.

İşte bu sabunlardan biri de kükürtlü sabun. Kükürtlü sabun, sivilceleri kurutma özelliği sayesinde sivilce ve akne oluşumunun önündeki en önemli engellerden biridir. Ayrıca antiseptik ve anti bakteriyel özellikler gösterir. Bu sayede, mikrop ve yağlanma gibi sorunları da yok eder. Bu özellikleri sebebiyle, kükürtlü sabun, cilt için önemli kürlerden biri olarak kabul edilir.

KÜKÜRTLÜ SABUN NERELERDEN TEMİN EDİLEBİLİR?

Kükürtlü sabun, aktarlarda, eczanelerde ve organik pazarlarda bulunabilir. Normal değerlere sahip bir kükürtlü sabun çok iç açıcı kokmaz. Ancak cilt bakımı yapan, güzel kokuya sahip kükürtlü sabun çeşitleri de piyasada mevcuttur.

KÜKÜRTLÜ SABUNUNUN FAYDALARI

Kükürtlü sabununun cilde özel faydaları:

Vücut temizliği için iyi bir alternatiftir.

Cildi derinlemesine temizler ve arındırır.

Ciltteki ölü tabakayı temizler.

Cildin pürüzsüzleşmesine yardım eder.

Keratolitik etkisi vardır. Sivilce ve akneleri kurutucu özelliğe sahiptir.

Antiseptik ve anti bakteriyeldir.

Ciltte yağlanmaya sebep olan yağ salgısını azaltır.

Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını dengeler.

Cilde zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini önler.

Siyah noktaların yok olmasını sağlar ve yenilerinin oluşumunun da önüne geçer.

Cilt için adeta peeling gibidir. Gözenekleri açar, cildin rahatça nefes almasını sağlar.

Egzama, sedef ve özellikle mantar gibi cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardım eder.

Seboreik dermatit, vulgaris ve rozase gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de işe yarar.

Sıcak havada kullanıldığında terlemeyi azaltıcı etki gösterir.

Kaşıntıyı alır, uyuz problemini ortadan kaldırır.

Bu etkilerin aktif olması için, kükürtlü sabunu düzenli şekilde kullanmak gerekir.

KÜKÜRTLÜ SABUNUNUN SAÇLARA ÖZEL FAYDALARI:

Antiseptik ve hücre yenileyicidir. Saçtaki mikropları öldürür. Derideki mikrop kökenli hastalıkları geçirir ve derinin rahatça nefes almasını sağlar.

Saçlar için iyi bir temizleyici ve arındırıcıdır.

Saçların yağ ve su oranını dengeleyerek yağlı saçları normale döndürür.

Saç dökülmelerinin önüne geçer. Kırılmasını da önler.

Saçları doğal bir şekilde güçlendirip onları besler ve parlatır.

Saçlarda oluşan, özellikle de küçük çocuklar arasında hızlıca yayılan bit sorununun önüne geçer.

KÜKÜRTLÜ SABUNUNUN KULLANIMI

Kükürtlü sabunu hem saçlar hem de cilt için kullanmak mümkün. Ancak kullanırken en bilinçli olunması gereken sabunların başında geliyor.

Cilt için kullanılacaksa, her sabah yataktan kalkınca ve her gece uyumadan önce kükürtlü sabunla birer kez yüz yıkanıp durulanabilir. Bu temizlik için yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

Saç için kullanılacaksa, haftada 3 ya da 4 kez kullanılabilir. Saçlar kükürtlü sabunla iyice köpürtülmeli ve saç diplerine masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu temizlik için de yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

KÜKÜRTLÜ SABUNUNUN ZARARLARI

Kükürtlü sabun çok kuru ve hassas bir yapıya sahip ciltleri tahriş etme ihtimali olan bir sabundur. Yağlı ciltler için faydalıdır ancak kuru ciltlere iyi gelmez. Bu yüzden, kükürtlü sabun kullanmadan önce cilt tipinizi iyice tanıyıp bilmenizde fayda vardır.

Aynı şekilde, kükürtlü sabun çok kuru ve hassas saçlar için de uygun değildir. Saçları daha çok kurutup dökmeye, kepeklendirmeye kadar gidebilir.

Kükürtlü sabun gümüş eşyaların kararmasına yol açabilir. Bu yüzden kükürtlü sabunu gümüşlerinizden uzak tutmaya dikkat etmelisiniz.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Faydalarında yararlanabilmek için hakiki, doğal ve tamamen katkısız olanın kükürtlü sabununu almaya özen gösterin.

Kükürtlü sabun yağlı ciltler için ne kadar faydalıysa, kuru ciltler için de o kadar zararlıdır. Sık ve aşırı miktardaki kullanımı cildi tahriş edecektir.

Gözünüzden ve göz çevrenizden uzak tutun. Gözlerle temas etmesi durumunda göz yakıcı etki gösterdiği için kullanım sırasında çok dikkatli olun.

Bu sabunu kullandıktan sonra cildinizde bir alerjik reaksiyonun geliştiğini görürseniz, kükürtlü sabunu kullanmayı derhal bırakın ve bir cilt doktoruna başvurun.

Bir hastalık nedeniyle ilaç kullanıyorsanız ya da bir cilt rahatsızlığınız varsa kükürtlü sabunun kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.