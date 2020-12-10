Küçük yaşta başladı, şimdi yurt dışına sipariş yetiştiriyor

Kendi işini kuran kadın girişimciler hem diğer kadınlara örnek oluyor hem de kadınları istihdam ediyor. Bu örneklerden biri de Diyarbakırlı girişimci Songül Buldi. Küçük yaşlarda girdiği halı dokuma atölyesinden patron olarak çıkan Buldi, 2011’de kız kardeşiyle KOSGEB’den aldığı girişimcilik belgesiyle iş hayatına atıldı. 3’üncü şubesini de açarak 50 kişiye iş imkanı sağlayan Buldi, el emeği göz nuru halıları 1 buçuk yılda tamamlayarak, ürünlerini 4 bin dolara satıyor.

İHA'da yer alan habere göre Diyarbakır’da yaşayan 41 yaşındaki iş kadını Songül Buldi, küçük yaşta halı dokuma atölyesinde çalışmaya başladı.

Buldi, yıllarca burada edindiği tecrübeyi Elazığ’ın Palu ve Sivrice ilçelerinde usta öğreticilik yaparak sürdürdü.

Buldi, kız kardeşiyle birlikte 2011 yılında önce KOSKEB’ten girişimcilik eğitimi aldı. Daha sonra 2012 yılında Diyarbakır’a gelerek Ticaret ve Sanayi Odasından destek alarak Diyarbakır’ın Güzeli köyünde açtığı ilk atölye ile 30 kişiye istihdam sağladı.

YURT DIŞINA DA SATIŞ YAPIYOR

Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayıp yoluna devam eden Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı devam eden halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika, Fransa gibi Avrupa piyasasına sürerek satışını gerçekleştirdi. Reklamda İran halısı yapıldığını dile getiren Buldi, Türkiye’nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

"TOPLAMDA DİYARBAKIR’DA 50 KADINLA ÇALIŞIYORUZ"



İş kadını Songül Buldi, Elazığ Palu ve Sivrice’de usta öğreticilik yaptığını belirterek, KOSKEB desteğiyle iki ay girişimcilik eğitimi aldığını kaydetti.

2011’de kız kardeşiyle birlikte belgeyi aldıklarını kaydeden Buldi, hikâyesini şöyle anlatıyor:

"Sonuçta küçüklüğümden beri yaptığım bir meslektir. Neden kendi işimi kurmayayım kararını verdim. 2012’de Diyarbakır’a gelerek hiçbir yere gitmedim. Direkt Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına gittim. Başkan yardımcısıyla görüştüm. Dedim başkan, ben bu işi kurma kararı verdim. Siz bana hangi konuda destek çıkabilirsiniz. Dediler, İŞKUR desteği çıkabiliriz. Diyarbakır Güzeli köyünde ilk atölyemi açtım. Sıkıntılarımız oldu. Yine ilk etapta başarıyla halılarımızı tamamladık. 8 yıla yakın orada işimizi sürdürdük. Ondan sonra ikinci şubemizi Lice Yaprak köyünde açtık. Orada 20 kızımızla devam etmeye çalıştık. Birlikte çalıştık ta ki 31 Marta kadar. Orada atölyemiz zarar gördü. Sipariş halılarımız vardı. Yaklaşık 500 bin lira zararımız oldu. Halılarımız kesilmişti orada. Oradan çekilme kararı aldık. Şu anda Hani’de işimizi devam ettiriyoruz. Orada da 30 kızımızla devam ediyoruz. Hani’de iki şubemiz var. Toplamda Diyarbakır’da 50 kadınla çalışıyoruz."

"FRANSA VE AMERİKA’YA GÖNDERDİK"



El emeği halının kalitesinin, halının bitişinin belirlediğini dile getiren Buldi, girişimci kadınlara tavsiyelerini şöyle anlattı: