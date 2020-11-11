  • $8,0953
  • 9,5689
  • 488.667
  • 1255.4
  • Haberler
  • Mor Papatya
  • Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riski artıyor
11 Kasım 2020 Çarşamba 09:50 | Son Güncelleme:

Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riski artıyor

Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riski artıyor
AA

Araştırmalara göre Kovid-19'u yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riskinin artıyor. Çalışmaya göre 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi.

Dünyada koronavirüs araştırmaları devam ediyor. Koronavirüs hem fizyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan sağlığı etkiliyor. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riskinin arttığı bildirildi.

AA'nın NewsMedicalLifeSciences internet sitesinden aktardığı haberine göre, konuyla ilgili araştırma, Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü ve ayrıntıları "The Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde ABD'de 62 bin Kovid-19 vakası dahil 69 milyon kişinin TriNetX elektronik sağlık kayıtları incelendi.

Çalışmada Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1'ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi.

Bu sayının, aynı süre içinde diğer hasta gruplarında görülen psikiyatrik bozuklukların yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanmaları izleyen 90 gün içinde psikiyatrik teşhis koyulan kişilerin oranının, vakaların yüzde 20'si olduğu da ifade edildi.

Kovid-19 ayrıca halihazırda geçmişte psikiyatrik sorunu olan kişilere yeni psikiyatrik teşhisler koyulmasıyla ilişkilendirildi.

Araştırma ekibinden Dr. Max Taquet, "Bu bulgu beklenmedik, sorgulanması gerekiyor. Bir psikiyatrik rahatsızlığa sahip olmak, süreç içinde Kovid-19 risk faktörleri listesine eklenmelidir." değerlendirmesini yaptı.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'ın mağlubiyeti sonrası yaptığı ulusa se

Aliyev'in sözleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı: Ne oldu Paşinyan?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi açıldı

2 hafta boyunca yumurtanın beyazını yerseniz ne olur?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.