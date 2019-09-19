Kova burcu günlük burç yorumu! 19 Eylül 2019 perşembe
Kova burcu 19 Eylül 2019 perşembe günlük burç yorumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gündelik hayatın içerisinde yaşayabileceğimiz duygu değişimlerini yorumlayan ve beraberinde pek çok konuda hayatımıza ışık tutan burçlar yaşamımızda önemli bir yer tutuyor. Astrolojiye ilgi duyan vatandaşlar günlük burç yorumlarını takip ediyor. Kova burcunun bugün ne söylediği araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık, aşk ve para konularında neler yaşanacağı sorgulanıyor. Kova burcunun bugün verdiği mesajları ve Boğa, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, İkizler, Yengeç, Oğlak, Koç ve Balık burçlarının yorumlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - (24 EKİM - 23 KASIM)
Sevgili Kova; kariyerin için verdiğin mücadele yoğunlaşmasına rağmen başarı şansın da artabilir. Daha önceki tecrübelerin sayesinde girişimlerinde akılcı davranabilirsin. Çok akılcı ve üretken bir günde olmanı iyi değerlendirebilirsen hem iş hem de sosyal hayatında fırsat ve avantajlar yakalayabilirsin.
KOVA BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kova 'lar dik kafalıdırlar. Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük 'Biliyorum' dur. Kova burcu insanları sevecen tavırları ile tanınırlar. Bu kişiler bencil değildirler. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın, herkesin ayni olanaklara sahip olmasını isterler. Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar. Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki, bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi, yine özgürlükleri adına her türlü özveride bulunurlar. Bu yüzden Kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. Çoğu zaman yeni bir şeyler keşfetmek için uğraşıda bulunurlar. Belli ilkeleri sonuna dek savunmaları onları hiç rahatsız etmez.
KOVA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Kova burcunun fiziksel özellikleri: Orta ve uzun bir boy, düzgün bir beden, açık sarı saçlar, koyu renk gözler en belirgin özellikleridir. Özellikle Kova kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Yaşlanıncaya kadar kendilerine bakarlar. Metabolizmaları çok hassastır. Doğal ilaçlar vücutlarında daha iyi etki yapar. Biyoenerji, Akapunktur, Homeopati, alternatif tedavi yöntemleri ilgilerini çeker. Bir anda başlayan hızla iyileşen, ve iz bırakmadan ilginç bir şekilde ortadan kaybolan hastalıklara yakalanabilirler. Bilekleri çok hassas olan Kovaların, spor yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Ayakkabı seçerken dikkatli davranmalılar. Aynı anda bir çok şeyi yapmaya kalkarlar. Spor yaşamlarında önemli bir yer tutmalı, yoksa elektriksel enerjilerini boşaltma konusunda zorluk çekebilirler.