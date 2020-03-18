Koronavirüse etkili şifalı bitkiler

Koronavirüse karşı şifalı bitkiler neler? Koronavirüse karşı doğal bitki çeşitleri neler? gibi sorular gün içinde cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kekikten lavantaya kadar birçok doğal bitki vücudun direncine ve bağışıklık sistemine iyi geliyor.

Virüslere karşı lavanta, kekik ve adaçayının etkili olduğunu belirten Burdur'daki Lisinia Doğa Proje alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, koronavirüse karşı tıbbi aromatik bitkilerin etkili olabileceğini söyledi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Sarıca, "Olay sadece kolonya kullanmakta değil, lavanta suyu ya da lavanta yağını bir su bardağının içine koyup odaya koyduğunuzda ortam virüslerini de aynı zamanda öldürmüş oluyorsunuz. Diğer taraftan günlük olarak demleyip, içeceğiniz ada çayı, kekik veya lavanta çayı sizleri aynı zamanda bakteri ve virüslerden koruyacaktır." dedi.

"CİDDİ ANLAMDA KULLANIMLARI ARTTI"

Tüm dünyada tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ciddi bir kullanım alanı oluştuğunu aktaran Öztürk Sarıca, "Türkiye'de çok fazla miktarda yetiştirilen kekik, adaçayı ve lavantanın uçucu yağlarının özellikle virüsler, bakteriler ve monitörler üzerinde yıllardan beri bilinen etkileri, bunların ürünlerinin dahilen olsun, sprey yoluyla, kolonya yoluyla veya uçucu yağları son günlerde önemli bir oranda kullanılıyor. Kekik yağının içindeki karvakrol, timol ve özellikle metil grubu içeren uçucu yağlar, metil gruplarının virüs, mantar ve bakteriler üzerindeki olağanüstü etkileri nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkilerin ciddi anlamda kullanımları arttı. Tabii ki lavanta kolonyası kullandığınızda sadece alkolün etkisinden faydalanmış olmuyorsunuz. Lavanta uçucu yağının mikroplar üzerindeki öldürücü etkisinden de faydalanmış oluyorsunuz." diye konuştu.