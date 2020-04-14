Koronavirüs sürecinde evi havalandırmak neden önemli?

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için ev temizliği büyük bir öneme sahip. Dezenfeksiyonun önemine dikkat çeken uzmanlar özellikle temizlik noktasında evi havalandırma konusuna dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemlerinin gündemin en önemli konularından olduğunu söyledi.

"HİÇBİR DEZENFEKTAN SU VE SABUNDAN DAHA ETKİLİ DEĞİLDİR"

El dezenfektanlarının da etkili olması için avucu doldurması ve elin avuç içi ile dışında parmak aralarında bilekleri içine alacak şekilde ovalanarak yayılması gerektiğinin altını çizen Faruk Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Çok kısa sürede buharlaşabilme özelliği ve 2 saniye içerisinde de bakterileri ve virüsleri öldürme özelliği olduğu için hızla el üzerinde yayılması gerekir. Alkol, kolonya (yüzde 60-90'lık konsantrasyonda olmalıdır) bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkilidir. Alkol bazlı el dezenfektanları çok kısa sürede buharlaştığı için genellikle 2-5 saniye içerisinde mikroorganizmaların çoğunu öldürür. El dezenfeksiyonu için hiçbir dezenfektan su ve sabundan daha etkili değildir. Bu nedenle varsa el dezenfeksiyonunda mutlaka su ve sabun kullanılmalıdır. Su ve sabunun bulunamadığı durumda yüzde 60-90 alkol içeren kolonya veya dezenfektan kullanılabilir."

Yorulmaz, ev temizliğinde dezenfeksiyon sonrası kapı ve pencerelerin açılarak evin havalandırılması gerektiğine işaret etti. Dezenfeksiyonda kullanılan eldivenlerin iş bittikten sonra çıkarılması ve kollarla birlikte eller ve yüzün sabun ve bol su ile iyice yıkanması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, şunları kaydetti: