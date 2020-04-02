Koronavirüs sürecinde evcil hayvanların temizliği nasıl olmalı?

Koronavirüs sürecinde hayvanların bakımı da büyük bir öneme sahip. Peki, bu süreçte koronavirüse karşı hayvanların bakımı nasıl olmalıdır? İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evcil hayvanların dezenfeksiyonunda çamaşır suyu gibi kimyasalların kullanıldığını duymaya başladıklarını belirterek, "Bu uygulama hayvanda yanıklara neden olabilen, hayvanın sağlığına zararlı bir uygulamadır." dedi.

Prof. Dr. Arslan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrısı nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birinin de evcil hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği yönünde olduğunu söyledi.

Bilinçli hayvanseverlerin bugünlerde hayvanlara karşı daha özverili ve yakın olması gerektiğini dile getiren Arslan, evcil hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmadığını vurguladı.

Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden çoğu insanın sokakta yaşayan hayvanlara eskisi kadar yakınlık göstermez olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hatta bazı hayvanseverler yıllardır birlikte oldukları hayvanlarını terk etme noktasına geldi. Oysaki evcil hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmaz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar göstermiştir ki Kovid-19'u yapan etkenin evcil hayvanlardan insana geçtiğine dair hiçbir veri yoktur. Daha önce görülen SARS hastalığına ait koronavirüsün yarasalarda tespit edilen koronavirüse benzediği, bu nedenle hastalığın kaynağının yaban hayvanları olabileceği belirtilmektedir."

"SADECE SABUNLU BEZLE PATİLERİ SİLMEK YETERLİ"



Prof. Dr. Arslan, evcil hayvan sahiplerinin salgın günlerinde neler yapılması gerektiğine dair kafa karışıklığını gidermek adına şunları kaydetti:

"Sahibi sağlıklı olan hayvanlar için farklı bir uygulama yapmaya gerek yoktur. Yetkililerin önerdiği bireysel hijyen ve korunma kurallarına uymak ve beslenmeye dikkat etmek hem hayvanseveri hem küçük dostunu korumaya yetecektir. Günlük dışarı çıkarılması gereken hayvanlar için mümkünse site içi veya bahçede tasmalı olarak egzersiz ihtiyacı giderilmelidir. Sokağa çıkarılması gerekiyorsa mutlaka tasma olmalı, diğer insanlarla ve hayvanlarla mesafe korunmalıdır. Gezinti eve yakın bölgelerde yapılmalı, eve girildiğinde sabunlu bir bezle ayaklar silinmeli, mümkünse banyoya götürülerek ayaklar yıkanıp kurulanmalıdır. Son zamanlarda dezenfeksiyon işleminde hayvanın sağlığına zarar veren çamaşır suyu gibi kimyasalların kullanıldığını duymaya başladık. Bu uygulama hayvanda yanıklara neden olabilen, hayvanın sağlığına zararlı bir uygulamadır. Kullanmaktan kaçınılmalı."

Arslan, korona pozitif olan hayvan sahibinin ise mümkün olduğunca hayvanıyla sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirterek, hayvanın egzersiz ve beslenme ihtiyacının varsa evdeki diğer aile bireyleri tarafından yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hayvanların süren tedavileri varsa buna devam edilmesi gerektiğini belirten Arslan, hayvanseverlerin ihtiyaç duydukları her konuda veteriner hekimlerden telefonla bilgi alabileceğini ifade etti.

"TIRAŞ VE TIRNAK KESİMİ GİBİ SAĞLIKLA İLGİLİ OLMAYAN İŞLEMLER ERTELENMELİDİR"



Arslan, bu dönemde hem hayvan sahibi hem de hayvanın sağlığı için ertelenemeyecek işlemlerin yaptırılması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin süren bir tedavide geciktirilmesinde sakınca olabilecek aşılar gibi işlemler yaptırılmalı, tıraş ve tırnak kesimi gibi doğrudan sağlıkla ilgili olmayan işlemler şimdilik ertelenmelidir. Ev hayvanlarında, özellikle köpeklerde egzersiz eksikliği bazı metabolik hastalıklara neden olabilir. Bu dönemde tıpkı insanlardaki gibi hayvanlarda da psikolojik sorunlar meydana gelebilir. Kapalı kalma hali davranışlarda değişikliğe neden olabilir. Bu durum zamanla geçecektir. Yapılan çalışmalar, sahiplerinde stres davranış değişikliği olan hayvanların da benzer sorunları yaşadığını gösteriyor. O nedenle evde kalmanın sahibinde meydana getirdiği psikolojik sorunlar hayvanlarda da görülebilir."

Prof. Dr. Arslan, hayvan sahiplerinin bu konularda profesyonel destek almasının faydalı olabileceğini belirterek, sözlerini, "Hayvanları için veteriner hekimleriyle iletişimde olmaları, hekimin önerileri doğrultusunda davranmaları yerinde olacaktır." diye tamamladı.