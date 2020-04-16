Koronavirüs salgınının insanda bıraktığı psikolojik etkiler

Koronavirüs salgın sürecinin psikolojide bıraktığı etkiler merak konusu oldu. Bu salgın ruh sağlığında nasıl bir etki bırakacak? Psikiyatrist ve psikologlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şimdi ve gelecekte insanların akıl sağlığı üzerinde "derin" etkisinin olabileceği konusunda uyardı.

"The Lancet Psychiatry" dergisinde yayımlanan makalede uzmanlar, salgının insan psikolojisi üzerindeki etkileriyle ilgili kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesi gerekliliğine işaret etti.

Koronavirüs salgınının, insanların ruh sağlığında şimdi ve gelecekte "derin" etkisinin olabileceğini ifade eden uzmanlar, akıllı telefonlar ya da bilgisayarların ruh sağlığını takip etmede kullanılabileceğini kaydetti.

Psikologlar, salgının ruh sağlığı üzerine etkilerine yönelik araştırmalar yapılması ve bunun için belli miktarda fonun şimdiden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, salgının yol açtığı yalnızlık ve sosyal izolasyon nedeniyle bu dönemdeki kaygı bozukluğu, depresyon, kendine zarar verme ve intihar girişimleri oranlarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Psikologlar, bazı insanlarda görülebilecek kaygı hali, depresif ve yalnız hissetmenin takip edilmesi ve buna erkenden müdahale edilmesinin öneminin altını çizdi.

Bazı ülkelerde yürütülen anketler, salgının yol açtığı kaygı ve izolasyonun şimdiden ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde depresyon ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklardan uzak durmak için, arkadaş ve aile üyeleriyle online olarak görüşmenin, hobi edinmenin, kitap okumanın, film izlemenin, ev işlerine yönelmenin, evde yürüyüş gibi egzersiz, meditasyon ve nefes egzersizleri yapmanın yararlı olabileceği ifade ediliyor.