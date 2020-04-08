Koronavirüs gözlerden nasıl bulaşıyor? Koronavirüs göz belirtileri nelerdir?

Koronavirüs gözden nasıl bulaşıyor? Koronavirüs göz belirtileri nelerdir?gibi sorular merak ediliyor. Yeni tip koronavirüsün gözlerin korunmadığı takdirde konjonktivadan (göz kapaklarının iç kısmını ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan ince ve şeffaf zar) virüslü damlacık teması ile geçtiğine dair verilerin yayınlandığını bildiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman, Wuhan’da Ulusal Pnömoni (Zatürre) Paneli’nde bir uzmanın N95 maskesi olmasına karşın tarama sırasında yüz koruma maskesi olmadığı için gözünden enfekte olduğunu ve zatürre şikâyetlerinden önce konjonktivit şikayetleri ortaya çıktığını söyledi.

Yeni tip koronavirüste gözde kızarıklık oluşumunun (konjonktivitin) ilk başvuru şikayeti bildirilen yayınların mevcut olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman, yapılan bir çalışmada “Çin’de Covid-19 hastalığı laboratuvar testi ile kesinleşmiş bin 99 hastanın 9’unda göz damarlarında genişleme ve belirginleşme (konjonktival konjesyon) ilk bulgu olarak (zatürre gelişmeden önce) tespit edilmiştir. Bu da göz hekimlerinin enfekte hastayı ilk muayene eden sağlık çalışanı olabileceği anlamına gelmektedir.” dedi.

GÖZYAŞINDA VİRÜS OLUR MU?

Yapılan başka bir çalışmada ise göz kızarıklığı olan Covid-19‘lu hastaların gözyaşı örneklerinde virüsü taşıdıkları gösterilmesine karşın göz bulgusu olmayan enfekte kişilerin gözyaşında virüs olup olmadığının halen bilinmediğini belirten Doç. Dr. Duman, göz muayenesinde ve tedavi sırasında hasta ile yakın mesafede bulunma ve aerosol yayılımının da doğrudan risk oluşturduğunu bildirdi. Ek tetkikler istendiği takdirde hastanın hastanede geçirdiği sürenin arttığını, bunun da diğer doktor ve sağlık çalışanlarına bulaşma riskini beraberinde getirdiğini ifade eden Dr. Duman, şunları söyledi:

“Göz muayenesinde hava kullanılarak yapılan göz tansiyonu işlemi bırakılmış, her hasta sonrası göz üzerine direkt teması olan tansiyon ölçme yöntemlerine geçilmiş ve her muayene sonrasında temas eden ucun temizlenmesi çok önemlidir. Genel anestezi ile yapılan acil olmayan vakalar durdurulmuştur. Acil vakalarda ise kişisel koruyucu ekipman ile işlem yapılması önerilmiştir. Ayrıca klinik çalışanlarından işe gelmeden önce ateşlerini ölçmeleri ve bununla birlikte öksürük, nefes güçlüğü gibi muhtemel diğer şikayetleri ve geçmiş seyahatlerini bildirmeleri istenmiştir.”

Doç. Dr. Duman, göz hastalıkları kliniklerinde alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı: