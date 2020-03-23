Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 4 ay gibi kısa bir sürede dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle anneler bebekleri için tedirgin oldu. Koronavirüs anne sütüne geçiyor mu? gibi sorular araştırılıyor. Virüsün yarattığı korku ve panik milyonlarca insanı etkilerken hamileler ve yeni anne olanlar da bu durum ile nasıl başa çıkacağına dair kaygı taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik; hamilelerin sosyal mesafeye daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti. DHA’ya açıklamalarda bulunan Op. Dr. Burçak Erzik koronavirüs üzerinde yapılan çalışmalara göre virüsün anne sütüne bulaşmadığının tespit edildiğini ancak anne ve bebeğin mesafelerinin korunması gerektiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan hamilelerin tedavisinin nasıl olduğuna dair bilgileri de paylaşan Op. Dr. Burçak Erzik hastalık testinin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerde yapıldığını ifade ederek, "Koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerde ve enfeksiyon, dahiliye, yoğun bakım ekiplerinin bir araya gelerek hastayı tespit edeceği ve tedavi edeceği bir durum. Bu nedenle koronavirüs saptanan gebelerin de hastane ortamında, bu konuda uzmanlaşmış hastanelere aktarılması, hastayı aktaran ekibin korunması ve hastanın temas ettiği çevreyi korumak amacıyla mutlaka maske kullanmaları, etrafındaki kontağı minimalize etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Koronavirüsün anneden bebeğe geçişinin olmadığını da ifade eden Op. Dr. Burçak Erzik yenidoğanlarda doğum sonrası ilk örneklerde de virüs bulaşmadığının tespit edildiğini söyledi. Koronavirüs tespit edilen ve yenidoğum yapan annelerin ise bebeği ile ayrı kalarak tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Burçak Erzik virüsün anne sütüne etki etmediğini ve annelerin sütlerini sağdıktan sonra bebeklerine ulaştırabileceğini söyledi.