Korona savar şurubu nasıl hazırlanır?

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Aktarlar ise bu süreçte birbirinden farklı bitkilerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan korona savar şurubu öneriyor.

İHA'da yer alan habere göre Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Zeybek, vatandaşlara Korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici doğal ürünler kullanmalarını tavsiye etti. Vatandaşlara bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirici doğal ürünler tavsiye eden Zeybek, şunları söyledi: