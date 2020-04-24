Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9797
  • 7,5406
  • 385.903
  • 98838.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Kolay yapılan 10 tatlı tarifi En kolay tatlı tarifleri

Kolay yapılan 10 tatlı tarifi En kolay tatlı tarifleri

Kolay yapılan 10 tatlı tarifi En kolay tatlı tarifleri

Tatlı tarifleri Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle akşam saatleri yaklaştıkça mutfağı sevenler tatlı tariflerini araştırıyor. İşte size şerbetli tatlı tariflerinden sütlü tatlı tariflerine kadar öneri tatlı tarifleri…

Tatlı tarifleri, iftar saati yaklaştıkça merak ediliyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan tatlı tarifleri günün sonunda insana ödül gibi geliyor. Şerbetli tatlı tariflerinden sütlü tatlı tariflerine kadar birçok tatlı tarifini sizler için hazırladık. 

Şekerpare Tatlısı

Kalburabastı tatlısı

Sütlaç

Kerebiç tatlısı

Kadayıflı muhallebi

Kazandibi tatlısı

Trileçe tatlısı

Lokma tatlısı

San Sebastian tatlısı 

Malaga tatlısı


23 Nisan'a özel klip

23 Nisan'a özel klip

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ramazanda ağız kokusu nasıl giderilir ?

Kabe'de tarihi anlar! İşte ilk kareler