Kolay yapılan 10 tatlı tarifi En kolay tatlı tarifleri

Tatlı tarifleri, iftar saati yaklaştıkça merak ediliyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan tatlı tarifleri günün sonunda insana ödül gibi geliyor. Şerbetli tatlı tariflerinden sütlü tatlı tariflerine kadar birçok tatlı tarifini sizler için hazırladık.

Şekerpare Tatlısı

Kalburabastı tatlısı

Sütlaç

Kerebiç tatlısı

Kadayıflı muhallebi

Kazandibi tatlısı

Trileçe tatlısı

Lokma tatlısı

San Sebastian tatlısı

Malaga tatlısı